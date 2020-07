“Es el grupo más inflado de la historia”, la picante frase de Calamaro que hizo estallar a los fanáticos de Queen

A lo largo de estos años, Andrés Calamaro, uno de los principales músicos del rock nacional, ha dejado varios títulos a raíz de sus picantes declaraciones que han generado mucho enojo en las redes sociales.

Una vez, “El Salmón” citó un artículo periodístico que halagaba a Rosalia, artista, y lo criticó duramente. “Están inflando a Rosalía y no le hace falta. Tanta atención periodística no es positiva para un artista musical. Todavía no es un éxito mundial. La engordan como a un chancho para matarlo y hacer morcillas”, expresó.

Otra incómoda situación sucedió con Benito Cerati en Twitter.

“¿Qué hay que hacer para ganar además de ser lesbiano, exótico, mujer, obeso, latino, negro, oriental, feminista y votar demócratas...?”, preguntó Calamaro.

“Bien ahí siendo una persona horrible ya sin esconderlo, eh. La gente que pertenecemos a minorías agradece que salgas del closet de la podredumbre así ya sabemos contra qué lidiamos”, sentenció Benito como respuesta al polémico tuit de Calamaro.

Ahora le tocó el turno a Queen, banda liderada por Freddie Mercury. “Queen está muy inflada y con esteroides”, señaló Andrés ocasionando la furia de muchos seguidores. Para calmar un poco el enojo, el artista escribió: “Para no ofender a nadie diré que... Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra. Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive, Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio... King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man... Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello., Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden. Podríamos seguir toda la noche...”.

“Existiendo Bowie... Costello... Van Morrison... The Faces, The Clash... Ian Dury... Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen”, siguió provocando a los fanáticos y agregó: “Queen es una banda Top Ten para aquellos que no escucharon ni diez bandas”, concluyó.