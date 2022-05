Entradas para Coldplay, octavo show en Argentina: dónde comprar, a qué hora y precios

En busca del récord, la banda pop británica Coldplay anunció su octavo recital en el estadio de River Plate (Buenos Aires) para el próximo sábado 5 de noviembre.

El “Music of the Spheres World Tour” del grupo conformado por Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jon Buckland está cerca de superar el récord, todavía en manos de Roger Waters con sus nueve shows en River en 2012.

Con el reciente anuncio, las presentaciones de 2022 de Coldplay en Argentina serán ocho. La nueva fecha será el 5 de noviembre y se suma a las ya totalmente vendidas del 25, 26, 28 y 29 de octubre y 1, 2 y 4 de noviembre. Como telonera actuará H.E.R.

“Music of the Spheres” es la gira más revolucionaria de toda la trayectoria de Coldplay, en la que propone un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

Dónde comprar entradas para Coldplay en Argentina

Los tickets para la octava fecha de Coldplay en River Plate se pueden comprar en la plataforma All Access, desde este martes 31 de mayo, a las 10 de la mañana.

Se entregarán luego en punto de venta y por envío a domicilio a partir del 4 de octubre.

Precios de las entradas de Coldplay en Argentina 2022

Campo delantero: $19.500

Platea preferida: $19.000

Platea: $13.500

Plateas altas: $12.500

Platea media Sívori: $12.000

Campo: $10.000

Platea alta Sívori: $8.000