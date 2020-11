Año tras año se habla de los problemas ambientales que acechan al planeta. El veganismo, la disminución de productos plásticos y la conciencia del agua son algunas campañas e ideas que hace tiempo se impulsan y hoy tienen más urgencia que nunca.

Pero, ¿Qué pasaría si el tiempo de cambiar a cada minuto se acorta y este daño llegará a ser irreversible? Esto plantea la doctora mexicana Sofía Pineda Ochoa en su documental Endgame 2050: La última oportunidad de la humanidad es ahora.

"Son cambios que están encima de nosotros y tenemos una actitud de “ay la deforestación, a mi no me va a afectar”, los humanos tenemos esa idea equivocada que todo ese daño que estamos provocando no es parte de nosotros. Tenemos que tener un ecosistema que funcione para poder sobrevivir y entonces estamos haciendo cambios muy drásticos en muchos aspectos", expresa la doctora.

Desde la expansión de las tierras dedicadas a la agricultura hasta los gases que elevan la temperatura de los océanos, el trabajo de Sofía junto a otros científicos y ambientalistas como el músico Moby, busca generar conciencia en la necesidad de cambio urgente para lograr alcanzar un estado no permanente en los conflictos medioambientales.

“La mitad del siglo siempre es un número significativo, por eso pensé que sería interesante poner ese número pero la verdad es que podría haber sido Endgame 2020, los problemas que se aborda en la película son problemas súper urgentes que realmente tenemos que ponerles atención y hacer cambios drásticos y significativos ahora.”

En la película se tratan varios temas: la deforestación y la extinción masiva que causa en otras especies el uso extremo de espacio, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y los desechos que produce la humanidad.

Desde una mirada donde se mezcla lo ficticio con lo real, se plantea en el documental un futuro de aquí a 30 años donde los recursos son escasos y la contaminación es irreversible.

“Ahora estamos usando más del 50% del espacio de la tierra habitable para la agricultura. Entonces eso es bastante extremo y continuamos todos los días talando más y más. Es una situación que no es compatible con algo sostenible. Hay especies del planeta que se están extinguiendo de forma muy rápida, desde mamíferos hasta insectos, se extinguen a una velocidad que no se había visto desde la extinción de los dinosaurios. Es una situación muy severa”, expresa.

Respecto al CO2, la doctora brinda datos respecto a la situación actual. “Ahora es de dos parte por millón y vemos los efectos que está teniendo, cómo causa calentamiento y ha traído situaciones tan complejas como los incendios en Australia donde murieron billones de animales osea miles de millones.”

También esto produce extremos grados de calor que están afectando otras esferas naturales: “hablamos de cómo eso está acidificando el océano, porque él absorbe una tercera parte de todo el CO2 y está calentando el océano. Somos tan dependientes de esos sistemas que la mitad del oxigeno que se produce en el planeta es a partir de unas plantitas diminutas que se llaman fitoplancton y están en el océano. Es una de las señales de cómo todo está conectado y no podemos simplemente causar tantos estragos.”

Y uno de los temas más importantes y que según ella, muchos ambientalistas evitan proponer, está relacionado con el nivel poblacional de la humanidad.

“Hace 200 años atrás a población mundial era de un billón de habitantes, hace muy poquito, ahora estamos casi en 8 billones. Hoy estamos creciendo cada cinco días un millón de habitantes. Todos consumimos recursos, todos consumimos agua, todos producimos basura, producimos emisiones, consumimos comida, entonces la población es una situación que afecta todos los otros aspectos. Desde el plástico que tiramos hasta las emisiones de CO2, todos los bosques que se deforestan porque necesitamos mas y mas espacios.”

Este es un tema que casi no se trata porque es tan obvio, importante e innegable. En muchos espacios del mundo no se tiene conciencia de los daños que pueden provocar estas acciones y lo fácil que puede resultar modificar algunos hábitos que ayudarían exponencialmente al planeta.

El documental se encuentra disponible gratuitamente en Youtube y también en la plataforma de Amazon Prime Video.

El cambio comienza por uno mismo

Obviamente después de plantear todos los conflictos que venimos acarreando hace décadas y generaciones atrás, es momento de hablar sobre las acciones que uno puede realizar personalmente y ayudar aportando un mínimo pero significativo cambio.

“El veganismo es a lo que se le hace mucho énfasis, porque si bien nuestra población crece tanto lo cierto es que ya estamos en esta situación y cambiar nuestra manera de consumir podría tener un cambio muy drástico y más en la cantidad de tierra que utilizamos para agricultura. SI ahorita quisiéramos dejar de usar la gasolina y los combustibles fósiles y cambiarla por energía nuclear, es tanta la energía que estamos utilizando que tendríamos que abrir una planta nuclear cada día desde aquí a 2050”, explica la especialista.

“Yo pienso que transicionar a una dieta vegana y tener menos hijos son soluciones que están a nuestro alcance.”

Lo fundamental en este momento de suma crisis donde al planeta le quedan los días contados es la acción colectiva, empezando por uno mismo. “Es necesario que la gente entienda que su propia sobrevivencia depende de ello, el humano tiene un instinto de supervivencia muy fuerte. No están entendiendo la severidad del medioambiente, si la gente entendiera, si haría cambios.”

Por ello, la doctora enumera una serie de consejos y acciones que podemos realizar para mejorar la situación medioambiental:

- Cambiar la dieta para no incluir productos animales.

- Tener familias pequeñas, dos hijos máximos o considerar el no tener hijos o adoptar, eso sería más impactante en el planeta. Se oye horrible pero tener el planeta en mente cuando planeas tu familia.

- Evitar volar en lo posible, ya que produce una cantidad sustancial de emisiones

- No usar plásticos descartables

- Educarse en el tema y ayudar a familia y amigos a educarse

- Tratar de consumir energía de fuentes renovables, es difícil pero si se puede es ideal

- En lo que puedan apoyar a la equidad de género, uno piensa que no tiene que ver pero se ha visto que las culturas donde existe equidad de género, las mujeres tienen más acceso a educación, salud y tienen crecimientos demográficos menores.

La situación de la pandemia

Durante los meses de confinamiento, se ha hablado mucho de los cambios positivos que se han producido respecto a la contaminación de plásticos y los efectos invernaderos.

“Para mí la pandemia es una probadita de cómo hacer cambios tan drásticos al medioambiente va a revertir el daño. Es una probadita de cómo nosotros somos vulnerables e imaginate que un solo virus trae cambios tan drásticos, cómo se han caído economías, gente ha muerto y fundamentalmente el cambio tan severo en los humanos en cómo convivir.”

El hecho de estar aislados y no poder salir del hogar ha generado una posibilidad de mejorar las condiciones medioambientales en las que vivimos actualmente, aunque para cambiar la situación se requiere de medidas mucho más severas.

Si bien el documental se terminó de filmar antes de la pandemia, ésta resultó ser la clave del cambio. La realidad de la vida humana está lista para cambiar, el coronavirus llegó en un momento crítico y trajo consigo una llamada de atención para que el ser humano tome conciencia.

“La verdad eso es algo que mucha gente todavía no internaliza pero puede ser un problema a largo plazo, sé que se está trabajando con la vacuna y espero que se pueda producir una vacuna que cause inmunidad permanente o duradera pero hay muchos virus que están en el planeta como el VIH para los que no hemos construido una vacuna, no es tan fácil”, explica.

Y apoyando su convicción con el veganismo, asegura que es fundamental en la vida humana. “El VIH es un buen ejemplo porque en ese caso se paso de los animales salvajes, de los primates a los humanos. Hace 100 años no había VIH en los humanos pero por hacer contacto con ellos, cazarlos, termino el humano expuesto a ese virus. Una vez que se hace el salto de los animales a los humanos, ya es algo con lo que deben estar lidiando.”