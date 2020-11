En el transcurso de este miércoles, el portal TMZ informó sobre el fallecimiento de Bert Belasco, actor conocido por participar de la series Let’s Stay Together y Dr. House. Su padre aseguró que el cuerpo de su hijo fue encontrado en la habitación de un hotel en Richmond, Virginia, en los Estados Unidos, el domingo pasado, según el portal TMZ.

El artista de 38 años se encontraba en el hotel porque estaba por comenzar el rodaje de una nueva película. Allí debía permanecer por unos días aislado para cumplir con la cuarentena antes de poder ir al set de filmación de esta nueva producción. De esta manera, estaba respetando el protocolo para evitar posibles contagios de coronavirus entre los integrantes del elenco y el equipo de producción.

El portal Usa Today publicó un comunicado de prensa proporcionado por el teniente Matthew Pecka este lunes por la noche, en el que señalaban que la policía del Condado de Henrico había respondió a un llamado de un hotel en las afueras de Richmond, Virginia, por una emergencia médica.

“Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre adulto, posteriormente identificado como Bert Belasco III, de 38 años, de Woodland Hills, California, fallecido”, informó el comunicado. Además, señalaban que el personal del hotel llamó al Centro de Comunicaciones de Emergencia, luego de que recibir una llamada para verificar el bienestar del Sr. Belasco cuando familiares y amigos no pudieron localizarlo.

Bert Belasco era conocido por haber interpretado a Charles Whitmore en Let’s Stay Together

De esta manera, encontraron el cuerpo sin vida del actor tendido en la cama de la habitación. También encontraron manchas de sangre en las sábanas. Las circunstancias de su muerte todavía no fueron esclarecidas y están investigando qué fue lo que ocurrió. Hasta el momento, la Policía no encontró evidencias de un posible crimen. Mientras tanto la familia del artista espera los resultados de la autopsia para entender qué ocurrió. Su padre sospecha que su hijo podría haber sufrido un aneurisma.

A los 38 años, la carrera artística de Belasco, quien había nacido en Carolina del Sur, iba en ascenso. Comenzó haciendo obras de teatro y luego participó en diversas ficciones y películas a lo largo de su trayectoria. Pero, adquirió una enorme popularidad por interpretar el personaje de Charles Whitmore en Let’s Stay Together entre 2011 y 2014.

También el popular intérprete actuó en varios episodios de Pitch, I’m Dying Up Here y participó en las series American Princess, Superstore, The Mick, The Soul Man, No Names, The Big Show Show, NCIS, Key and Peele, y Justified, entre otras.

La inesperada muerte de Bert generó conmoción entre sus colegas del mundo del espectáculo que manifestaron su enorme tristeza por esta pérdida en las redes sociales. La actriz Jackée Harry escribió un emotivo mensaje para recordar a su colega con mucho cariño: “Con el corazón roto por el fallecimiento de Bert Belasco, un joven talentoso y amable con el que tuve el placer de trabajar en numerosas ocasiones en #LetsStayTogether. ¡Aprieta fuerte a tus seres queridos! El mañana nunca está garantizado”.