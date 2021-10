Encantadora y tenaz, Florencia Raggi encarna personajes imperdibles para disfrutar en pantalla grande

Pocos adjetivos pueden hacerle justicia a la belleza y talento de una de las famosas más discretas del país. Florencia Raggi es, como muchas, una mujer que basó el inicio de su carrera en sus cualidades físicas, pero lejos de quedarse solo con eso, apostó por la profesionalización como actriz, estudios que la llevaron a encarnar distintos personajes en los escenarios de teatro y en la pantalla grande. Así hoy, siendo una de las más destacadas exponentes de la tan mentada belleza argentina, es también una de las actrices más consolidadas de su generación.

En la reciente película “El secreto de Maró'’, protagonizada por Norma Aleandro y dirigida por Alejandro Magnone, encarna un personaje que bien podría ser de fondo y que sin embargo, gracias a su performance, se convierte en un elemento fundamental para la progresión de la historia.

“El personaje es importante para la historia. La vi ayer por primera vez, así que la tengo fresquita, me encantó, es muy emotiva y Norma está brillante”, comienza diciendo Florencia Raggi en una entrevista con Los Andes.

Florencia Raggi interpreta a una empleada de la Embajada que busca reencontrar familiares armenios

La película tenía fecha de estreno el 7 de octubre, pero luego fue pospuesta para el 28 del mismo mes. Esta historia, marca el regreso de Norma Aleandro al cine, luego de sus últimos trabajos en 2016.

Maró, es una cocinera de más de 90 años, que trabaja en la cantina de un centro armenio, donde deleita a los comensales con exquisitos platos típicos. Es malhumorada y solitaria, y guarda viejos secretos. Cuando la continuidad de su espacio de trabajo se pone en jaque, ella junto a sus compañeras Luisa (Lidia Catalano) y Rita (Analía Malvido) hacen todo para defenderlo y preservarlo. La llegada de una censista enviada por la Embajada de Armenia (Florencia Raggi), encargada de hacer un relevamiento, altera la rutina de Maró y cambia su vida para siempre.

Consultada por el rodaje, Raggi asegura que su participación ocupó pocos días, aunque asegura que toda la película se filmó pocos días “en porcentaje, yo tenía pocos días pero fueron intensos porque había que filmar todas las escenas juntas”.

Sin embargo, pese a su percepción inicial, asegura que al ver la película terminada descubrió que su personaje “está mucho más presente de lo que yo creía cuando leí el libro y cuando fui a filmar”.

La película cuenta con un elenco integrado por Lidia Catalano, Analía Malvido, Héctor Bidonde, Manuel Callau y César Bordón, y es el segundo largometraje del director que debutó en 2015 con Subte-Polska. La película tuvo su premiere mundial en el 18° Golden Apricot Yerevan International Film Festival, de Armenia. El evento se realizó entre el 3 y 10 de octubre, y el film formó parte del Programa Especial Yerevan Premieres.

En su momento, el director del film -Alejandro Magnone- aseguró que a través de la ficción “elijo un mundo posible y esperanzado, que anhelo trascienda hacia la realidad. La identidad de nuestro país está atravesada por muchas de estas historias de inmigrantes que escaparon de guerras, hambrunas, persecuciones y llegaron aquí, y pudieron abrirse camino. Hablar de Armenia es hablar de Argentina, de nosotros, de nuestros antepasados, es hablar de nuestra historia, de lo que somos.”

En este contexto, Florencia Raggi cuenta cómo fue armando su personaje. Asegura que no le gusta el “autobombo” y, tal vez por eso, es también discreta en contar los pormenores. “Tuve oportunidad de sacarle el jugo al personaje”, asegura, ya que en principio, Raggi encarnaba a una mujer empleada de la embajada armenia, lo que no implicaba que fuera descendiente. Gracias a la imponderable posibilidad de acceder a las historias de los armenios de primera mano, fue dándole un giro a esta mujer: “Tengo una compañera de estudio que es descendiente de armenios y se comunicó conmigo. Nos pusimos a hablar y me dio un montón de información profunda, así que al personaje lo hice armenio, qué no era la idea inicial”, detalla. “Le agregué toda una emotividad para la tarea que tenía que hacer, que me parece que se ve reflejada y eso también le suma la historia”.

En este camino, recabó todo tipo de información cultural, social y gastronómica. “Me enteré que la comunidad armenia es muy solidaria. Mi amiga ha trabajado como voluntaria un montón de tiempo y llamaba a los que han venido escapando de genocidio, para ver si necesitaban algo. Entonces me pareció mejor que esta mujer, que viene trabajando en la embajada, tenga todas las raíces y la emotividad de ser una más, alguien que está realmente comprometido”, y agrega: “no solo me junté con mi amiga sino que también fui al restaurante armenio, qué es precioso, y también me contaron historias, comí los platos, vi fotos y cómo están todos por el mundo”.

Pero no es el único proyecto en el que Florencia ha estado trabajando y que está pronto a llegar a las pantallas. Otra película, “Noche Americana”, espera su estreno para fines de este año. “La hicimos en Montevideo es una coproducción de un director español-cubano-uruguayo, Alejandro Bazzano, y la película está buenísima. Es una comedia negra en la que están Rafa Ferro, Alan Daicz, que es argentino; Luis Cao, que es uruguayo pero vive y trabaja en España hace mil años, y Sofía Lara, otra uruguaya”, destaca.

Florencia Raggi: con perfil bajo y estilo de vida al natural

En este film, Florencia es la protagonista junto a Alan Daicz: “Trata acerca de una actriz muy reconocida mundialmente, que pasa la noche en un hotel porque ha perdido el vuelo de Roma a Buenos Aires y se relaciona con el personaje de Alan. Es una noche americana porque en el hotel están esperando una convención de americanos, que en realidad no llega porque los vuelos están un poco colapsados y lo que pasa en esta noche es todo desopilante”. En principio el planteo de esta película da la sensación de tratarse de una historia romántica, sin embargo Raggi aclara: “Durante los primeros minutos se podría pensar que es una película romántica que desencadena en cualquier cosa. Podríamos decir qué es una comedia negra, pero es multigenero, lo que la hace súper entretenida y atrapante”, termina.