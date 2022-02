En un nuevo ciclo de entrevistas, Romina Tamburello presenta su obra premiada por Futurock

Es actriz, directora y guionista, aunque ahora el mundo de la literatura abre sus puertas para recibirla con su exitosa obra debut. “La viuda del diablo” es la primera novela de Romina Tamburello y ya fue reconocida por Futurock con una mención especial.

“Laura viaja a Punta del Diablo a vender su último bien ganancial: un hostel de playa. La visita a la vida que su ex armó sin ella se convierte en un viaje al paraíso perdido, un paseo errante por los laberintos de la memoria, un duelo frente al mar”, dice la descripción de la obra.

Desde un costado íntimo y personal, Romina buscó retratar una historia que lleva escribiendo durante ocho años, donde la transformación, el error, el reconocimiento de uno mismo y la elección del futuro se ponen en juego en una comedia que hará empatizar y reflexionar al lector.

Esta tarde, la actriz y directora presentará su novela en un nuevo ciclo de entrevistas que propone la Biblioteca San Martín. La obra, que ganó la primera mención del concurso de novela de Ediciones Futurock, será presentada en una entrevista con Mariana Guzzante hoy a las 19:30.

La experiencia de escribir

Cuando conversamos con Romina, ella se mostraba entusiasmada y muy emocionada de haber concretado un proyecto que tanto tiempo requirió de su atención.

Aquella novela literaria, que hoy se encuentra en la página de la editorial de Futurock, llevó un largo proceso de ocho años para ser publicada. Aunque ella misma admite que era parte de un juego, el cual disfrutó en cada segundo.

“La vida estaba pasando en la novela también”, comienza diciendo cuando hablamos del proceso del libro. “Si bien no es literatura del ‘yo’, es una novela autobiográfica en la cual yo tuve un hostel en Punta del Diablo en un momento con mi ex y tuve que ir a venderlo. Y era tanto el placer que me generaba escribirla que cuando aparecían laburos de dirigir o actuar, la iba abandonando porque era algo que yo hacía por placer”.

La joven formó parte de Mudanza, el proyecto audiovisual de Matías Rojo que se filmó en la provincia.

Fue durante la pandemia, junto a la tutoría de Luz Vítolo, que finalmente cerró una larga etapa para darle espacio al reconocimiento. “El libro es un mundo raro, uno lo escribe por un montón de años para lanzarlo y después tenés que esperar a que la gente lo lea, te de una devolución. Esto es un parto lentísimo”, asegura.

La historia está contada desde su experiencia, aunque el relato coloca el protagonismo en un personaje ficticio, bajo el nombre de Laura. Ella se casará, vivirá una historia de amor, comprará un hostel con su esposo y terminará separándose de aquella relación.

Mucho de este relato tiene que ver directamente con la historia personal de Romina. “Yo en un momento de mi vida me casé, muy joven. Y con él teníamos unas cabañas en Punta del Diablo. El primer año que las tuvimos nos separamos, él se quedó a vivir ahí y puso un hostel. Yo fui muchos años a pasar el tiempo hasta que pude venderlo”, relata.

La joven presentará el libro hoy en un evento especial en la Biblioteca San Martín.

“En todo ese trayecto de tenerlo a venderlo, siendo el único bien ganancial que quedaba del amor, hasta que pude desprenderme de él, aparece el personaje de Laura, que si bien tiene algunas cosas mías es un personaje de ficción”.

Fue mediante esta ficción con toques reales que su proceso de duelo comenzó. “¿Qué pasa cuando el amor se termina? ¿de qué se agarra una?”, se preguntaba. “En esta historia, una empieza a agarrarse de los lugares, del paisaje, de una vocación. Es tratar de ver de qué nos agarramos cuando el amor termina”, indica, hablando del trasfondo detrás de la historia.

Claudia Piñeiro, Sergio Bizzio y Fabián Casas fueron los integrantes del jurado que se enamoraron de aquella historia, colocándola como primera mención en la edición de los Premios Futurock de este año.

- ¿Cómo fue el momento en que escuchaste esta mención de Futurock?

Escucho Futurock y me sentía Lady Gaga cuando me premiaron. Estábamos en un meet en el programa Segurola y Habanna conducido por Julia Mengolini y Fito Mendonca Paz, y era la entrega virtual, pero en vivo. Cuando pasan a hablar de la primera mención y empiezan a decir que es muy graciosa, Fabián Casas dijo que es ‘como una película de cine shampoo, de esas que te ayudan a pasar el sábado, pero esconde un corazón sofisticado’. Y yo dije ‘che capaz que soy yo’, y en paralelo hablaba con Luz por Whatsapp. Y me entero por deley la noticia, toda una torpeza que también tiene que ver con el personaje de la novela.

- Si bien esta obra es ficción, tiene mucho de vos y tu vida personal…

Si tiene mucho de mi vida y de mi evolución personal. En los agradecimientos expongo algo como ‘este fue un duelo en el que nunca estuve sola, este fue un intento de lo que quiero ser. Aún no lo descubrí, pero acá les dejo un borrador’. Y es esto, mi propia evolución, a dónde quiero ir, cómo fui cambiando en estos ocho años y atravesada por todos los contextos que me tocó vivir, los contextos personales, crecimiento, desilusiones que tuve en cómo concebía el amor y el desamor. Todos estos contextos personales que aborda la novela como la amistad, el sexo, la búsqueda de una vocación.

- Fue una especie de catarsis…

Empezó siendo una catarsis, pero sabiendo que había un personaje que no era yo. Todas las decisiones erráticas que tomó, que en algún momento fueron las que yo tomé también, eran desde un personaje divertido.

- ¿En qué género se encasilla? ¿Tiene drama, humor?

La novela es una comedia, tiene mucho humor, mucha ironía. Y si bien tiene momentos dramáticos y emocionales que tienen que ver con eso que uno perdió, creo que también la novela es una comedia. Es un poco mostrar cómo esta heroína puede lograr empatía, porque todas tenemos nuestra fragilidad. Porque más allá del empoderamiento del feminismo, necesitamos ver esa fragilidad y no dejarla de lado.

La cineasta y actriz regresa a Mendoza para presentar ahora su primera obra literaria, la cual refleja un largo proceso de construcción basada en una experiencia propia.

- Si tuvieses que describirla, ¿Cuál es la esencia de este libro?

Es un libro que, por lo que me dicen, se lee muy adictivamente. Creo que es un libro que habla del error y de darle lugar, al error, a la fragilidad, a equivocarnos para darle lugar a lo que somos. Darle lugar a lo perdido para encontrar a esas personas que queremos ser, que no siempre somos las mismas.

- Siendo guionista, imagino que tenés relación con la escritura. Pero, ¿de dónde nace el amor por la literatura?

Yo leo desde muy chiquita. De hecho, mi mamá fue quien me introdujo a la literatura. Tengo una relación de amor romántico como lectora. Y siempre escribí, que haya sido teatro lo primero que escribí creo que es una consecuencia de ser actriz. Entonces al ser uno de mis primeros amores, entiendo que como lectora lo haré siempre y como escritora ya empecé a armar una segunda carpeta con archivos que quedaron fuera.

- ¿Ya estás con otro libro?

Por ahora tengo proyectos audiovisuales para el año que viene. Una película que filmamos el año pasado y que me tocó dirigir, que se llama Vera. Y una serie que se llama Maternidark, que es una serie que se va a filmar el año que viene. La segunda novela vendrá más adelante.

Sobre Romina Tamburello

Romina es guionista, directora, dramaturga y actriz. Nació y vive en Rosario. Su primera experiencia como directora fue con el cortometraje Rabia, el cual participó del Short Film Corner en el Festival de Cine de Cannes. Dirigió la serie documental Buscando a Catalina, la mujer de la bandera, para Canal Encuentro.

Vera, fue su primer largometraje de ficción, como guionista y directora, con el que ganó el concurso Raymundo Gleyzer 2016 (INCAA). Actualmente se encuentra en preproducción.

Como dramaturga, escribió Mujeres de ojos negros. Sus textos literarios fueron publicados en medios gráficos y digitales. Mientras que su primer libro, La viuda del Diablo, resultó primera mención del premio Futurock Novela 2021.