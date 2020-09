En su semana más difícil, Soledad Silveyra vuelve al cine con la película “Karakol”

Clara no logra aceptar la reciente muerte de su padre: tiene que haber algo más. Así, revolviendo papeles, encuentra señales que la llevan a un lago remoto en Tajikistán, donde cree que su padre tenía otra vida. Pero una vez allá se preguntará de qué sirve develar el secreto profundo de quien uno ama.

Esos fuertes sentimientos son los que explora “Karakol”, película de Saula Benavente que tiene a Soledad Silveyra (68) como una de sus actrices protagonistas. Pero no solo ella: está al lado de Agustina Muñoz, de Luis Brandoni y de Dominique Sanda, por quien los cinéfilos sentirán gran devoción, pues fue musa de Bertolucci, De Sica, Visconti, John Huston y Robert Bresson, entre otros. Se verá hoy y el viernes a las 22 por Cine.ar TV, y desde el 4 por Cine.ar Play, gratis durante una semana.

Pese al elenco estelar, es en Solita en quien se posan las miradas por estos días.

Es que el estreno de esta película, su regreso al cine después de “Una noche de amor” (2018), coincidió con días muy turbulentos para ella.

La pandemia no solo alteró los planes originales del estreno en sala de “Karakol”, sino que la actriz y conductora se vio esta semana amenazada muy de cerca por el covid-19, después de que se supiera que su compañera Claudia Fontán había dado positivo el lunes.

Eso obligó a que las cuatro conductoras de “Mujeres de Eltrece” tuvieran que ser reemplazadas de último momento y sometidas a un hisopado: Solita, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti. Solo quedó al mando Roxana Vázquez, quien ya sufrió coronavirus y ya se recuperó.

El magazine de hecho viene avanzando a tropiezos desde el lunes de la semana pasada, cuando arrancó con mediciones regulares de rating y un “timing” en vivo que solo despertó críticas en las redes. La idea de poner a cinco conductoras en una misma función significó un gran problema en el vivo: durante la primera emisión se demostró una incómoda falta de coordinación.

En los días previos al positivo de Fontán, de hecho, ya se venía hablando de supuestos serios encontronazos entre Solita y Teté. “Tanto en la previa, el aire y en el post programa hay malas contestaciones y situaciones muy incómodas delante de sus compañeras de elenco y de todo el equipo”, aseguraba Lucas Betero en Primicias Ya el fin de semana pasado.

“En LaFlia, redoblaron los esfuerzos por intentar acercar las partes pero parecen ser irreconciliables. Una fuente presencial de estos “roces” aseguró que Solita sería quien ataca y destrara a Teté, a veces de manera muy intensa. Por otra parte, aseguran que ésta última es una ‘Lady’ y se banca el mal humor y los dardos de la actriz porque no quiere llegar a un conflicto mayor y se siente muy segura en su rol”, apuntaba.

Incluso se sospechó que la mala convivencia en el piso iba a provocar la salida repentina de Solita, algo que el coronavirus - por otros medios- adelantó de una forma dramática.

Pero hoy, para ella es un día de felicidad. El estreno llega para darle esperanzas laborales y reconciliarla con el cine, que -admitió- descuidó en los últimos años. Dijo al diario El Día: “Nunca me ocupé del cine: yo tengo un gravísimo problema en vida, de chiquita tenía pasión por Greta Garbo, y siempre consideré que si una no tiene esa belleza, gran equivocación mía, no era para el cine. Por otro lado, siempre me quedó esa frase de David Niven: si yo sumara la cantidad de horas que esperé en un estudio de cine tendría derecho a vivir otra vida. Entonces, descuidé mi carrera cinematográfica. Pero, como se dice, nunca es tarde”.

También aseguró que haber trabajado en esta película fue “uno de los grandes placeres de mi vida”. ¿Qué le llamó la atención del proyecto? “El guion me pareció muy bueno, y me interesó el personaje: vi los avances, y yo, que nunca me gusto, que siempre me critico, me quedé anonada. Anodada también con las imágenes, el sonido, la luz… Es un trabajo de equipo maravilloso”.

Y concluyó: “La película habla de pérdida, de búsqueda: ojalá que tengamos la sensibilidad al palo, no solo la argentinidad”

Otros estrenos

Ínsula: En este drama, una pareja edita un documental sobre una comunidad indígena Wichi de Salta, y en el proceso de edición reconocen importantes diferencias conceptuales entre ellos, lo que impulsa a cuestionar el sentido del trabajo que realizan. La dirección es de María Onis con actuaciones de María Soldi, Francisco Benvenuti y la Comunidad El traslado. Ya está disponible gratis en Cine.ar Play.

Juanas, bravas mujeres: Un documental que retrata la vida de Juana Rouco Buela y su lucha por los derechos de las mujeres. A través de su relato autobiográfico publicado en 1964, conocemos los inicios de la participación de las mujeres en las constantes luchas obreras que se sucedieron en nuestro país. La dirigió Sandra Godoy, según un guion propio. Ya disponible en Cine.ar Play.

Una historia de la prohibición: Un documental que rescata la historia de Eric Sepúlveda, detenido en 2016 en Córdoba por poseer aceite de marihuana medicinal. Su paso por la cárcel le permite a los cineastas analizar cómo el sistema no es para perseguir narcotraficantes si no castigar a los consumidores. La dirección es de Martin Reiznik y Juan Manuel Suppa Altman. Ya disponible en Cine.ar Play, gratis.

Corsario: El independiente Raúl Perrone experimenta una obra que recuerda la figura de Pier Paolo Pasolini para reflexionar acerca de su mirada acerca de la narrativa, la representación de la poesía, la interpretación de un artista sobre la misma historia del cine y sus estructuras que se superponen. Desde hoy disponible en Cine.ar Play.

Experiencia cumbre: En las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, Loredana emprende un viaje por los senderos del mundo interior, en búsqueda de una experiencia sublime. La dirección es de Magalí Buj y Federico Palumbo. Se verá hoy y el sábado a las 20 por Cine.ar TV y desde mañana por Cine.ar Play, gratis durante una semana.

La peor de mis bodas 2: En esta comedia peruana, Maricielo está felizmente casada con Salvador. Todo parece tranquilo hasta que una crisis económica enfrenta a Salvador con la bancarrota. Para colmo de males, aparece Leonor, la suegra de Maricielo, quien complicará aún más a esta particular familia. La dirección es de Adolfo Aguilar con actuaciones de Maricarmen Marín, Gabriel Soto, Laura Zapata, Carlos Casella, Darlene Rosas, Thiago Vernal y Atilia Boschetti.Se verá desde mañana por Apple TV y Google Play, con pago de ticket.