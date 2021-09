“Emily in Paris” una serie ligera y para disfrutar de la moda y el romance francés

Entre el encanto y el cliché, Emily in Paris, la producción que Netflix estrenó en octubre del año pasado, se convirtió en la cuarta serie más vista durante 2020, detrás de Los Bridgerton, The Witcher y Lupin. La historia cuenta con gracia las pequeñas desventuras de una joven oriunda de Chicago, que debe mudarse a París por temas laborales. Lejos de lo que los franceses consideraron un afrenta y los estadounidenses aplaudieron, -y teniendo en cuenta que desde Latinoamérica la perspectiva de estas dos nacionalidades se ve diferente- la serie plantea algunos estereotipos que no fueron bien tomados en ambos bandos: los franceses se quejaron por considerar que se los muestra fríos, displicentes e infieles, mientras que su contraparte consideró que se los dejaba como ignorante, vulgares y poco afectos a las tradiciones.

.

Más allá de las susceptibilidades, lo cierto es que la serie es simpática, entretenida y muestra una bella París como telón de fondo, en medio de las vicisitudes de la joven para adaptarse a un país del que ni siquiera conocía su idioma, con una historia romántica colándose por los costados. Perfecta para un sábado por la tarde o un domingo a la noche. Además, con el mismo estilo que plantea cuestiones de moda y buen gusto, aborda otros tópicos como la masturbación, la infidelidad, el sexo virtual, los celos y la lealtad (o deslealtad) entre mujeres.

Sinopsis

Emily Cooper (interpretada por la particular Lily Collins) trabaja en el área de marketing de una importante empresa, que adquirió activos de una consolidada agencia publicitaria parisina, por lo cual, debe trasladarse a esa ciudad para servir de nexo entre ambas firmas y -aunque nunca se menciona explícitamente- generar una imagen más “americanizada” y moderna de los clientes de la agencia.

El restaurante donde trabaja su amigo y enamorado Gabriel

Todo en la serie es un cliché: los franceses adultos son pérfidos, mientras que los más jóvenes son empáticos y leales; los norteamericanos carecen de buen gusto pero tienen estándares morales más altos que su contraparte gala. Y así podríamos hacer una lista completa de subjetividades relativas a la idiosincrasia de cada uno. Pero todo, con encanto francés.

En su primer día Emily conoce a Mindy, hija de un multimillonario chino que huyó de su familia para trabajar de niñera en la Ciudad Luz

Netflix reveló que Emily in Paris fue la serie de comedia más popular de la plataforma en 2020, vista por 58 millones de hogares en los primeros 28 días después de su estreno el 2 de octubre. Para poner esto en contexto, Los Bridgerton fue visto por 82 millones de hogares en el mismo período, The Witcher fue visto por 76 millones de hogares y el drama francés Lupin obtuvo 70 millones de espectadores.

.

La serie, que se creó originalmente en Paramount Network antes de pasar a Netflix, se renovó en noviembre. Por el momento cuenta con una sola temporada de 10 capítulos, pero el gigante del streaming ya confirmó la filmación de una segunda entrega, que se estaría realizando en estos momentos. Si bien no hay una fecha de estreno, Darren Star, creador y productor de la serie, se mostró muy positivo por la recepción del público y mencionó que la serie ha tenido una gran acogida. En una entrevista en la revista “O Magazine”, el creador de esta y otras series exitosas como “Sensación de vivir” o “Sex and the City”, explicó que “en la temporada 2, Emily estará más integrada en la ciudad, será una residente más”.

Como toda persona nueva en la ciudad, lo primero que hace Emily es probar la gastronomía

Lily Collins, de 32 años, es hija del famoso baterista de Génesis, Phil Collins. Estuvo nominada por esta serie como mejor actriz en los Golden Globes Awards. También participó en diversas películas, entre las que se destacan “Ted Bundy, durmiendo con el asesino”, de 2019; “Hasta el hueso” de 2019; “Espejito espejito” (junto a Julia Roberts), de 2012; “Los miserables” (miniserie), de 2018 y “Okja”, de 2017.

Una de las tantas postales parisinas

El elenco de Emily in Paris se completa con Ashley Park, como Mindy Chen; Philippine Leroy Beaulieu, como Sylvie Grateau; Lucas Bravo, como Gabriel; Samuel Arnold, como Luc; Camille Razat, como Camille y Bruno Gouery, como Julien.