Emilio Vera Da Souza editó “Los Agujeros redondos de los Quesos”

Así como buscamos trascender, el dicho popular afirma que no debemos pasar por esta vida sin plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y aunque el periodista Emilio Vera Da Souza ha escrito y mucho, siempre postergó la idea de editar su propio libro.

Un libro que no fuera una colaboración, sino propio, con sus palabras, sus vivencias, su mirada y su recorrido. Sin querer, su primer libro “Los Agujeros redondos de los Quesos” se torna un tránsito personal y con la suficiente crudeza de las emociones.

En plena pandemia, con tiempo disponible, el confinamiento y la salud que le pasó una costosa factura, el periodista y escritor mendocino comenzó a delinear lo que resultó este libro, con veinte textos de su autoría, editado recientemente por Ediciones del Retortuño, como parte de la Colección Bitácora.

La tapa del libro ilustrada por Miguel Rep.

Historias que no llegan a crónicas

“Los Agujeros redondos de los Quesos” está conformado en su mayoría por textos publicados en distintos medios como Diario Jornada, Mendoza Opina, Página 12 y otro puñado de revistas y portales nacionales.

“La idea no es nueva, mucho de lo que está escrito fueron publicados en el diario. Cuando vino la pandemia, le pedí a una editorial que se encargará de hacer la selección, porque tengo mucho material y se me dificulta seleccionarlo. Comenzó la pandemia y luego me enfermé, también me dio covid. Y tenía tiempo, estaba encerrado y otro de los motivos era elegir el material, pero no desde lo periodístico, sino lo que escribí desde la emoción. Y comencé a separar y es el resultado del primer libro”, cuenta Vera Da Souza sobre el proceso de selección.

Sin llegar a ser poemas ni crónicas, textos como “La Palabra”, “Ojos”, “Rutina” o “Palabras para Fátima”, conforman el compilado de historias, que entrelazan los sentimientos más puros de la vida, con situaciones cotidianas e incluso una reflexión sobre la muerte o lo que sucede cuando la vemos cerca. Con naturalidad, el periodista tamiza entre esos relatos, sus propias vivencias, sin lograr un libro autorreferencial.

“Yo no me animo a mencionarlos como poemas, no sé si por respeto a la poesía. Pero también porque no fueron concebidos así. Fueron publicados en la contratapa del diario, en un formato a renglón seguido, en el que parece una crónica. Como está ordenado un lenguaje lírico, da una sensación del poema. Pero no me animo tal vez por cobardía, no lo catalogo como poesía. Son crónicas personales, no crónicas urbanas o periodísticas, que vienen de la emoción. Las palabras que juntan son relativas a percepciones personales”.

El libro es el octavo de la colección Bitácora y la portada fue ilustrada por el dibujante e historietista Miguel Rep, amigo de Emilio, que por primera vez después de 35 años de amistad diseñó un dibujo exclusivo para él. Además cuenta con la reseña del historiador y escritor Felipe Pigna, y los periodistas Ariel Robert y Jorge Orduna.

“Hay dos o tres escritos que los escribí para el libro. Una especie de currículum y un testamento, y otros dos que son referidos a personas que conocí en este trayecto. Y más allá que aparecen desde el cariño, se pueden interpretar que vienen de una relación de amor. Uno está dedicado a una persona que se estaba muriendo al lado mío y la otra es la Fátima, que era la Secretaria General del Sindicato de Meretrices, quien murió el año pasado, y era la prostituta con más años en la Argentina”, detalla el periodista.

Y aunque el libro lleva el título de uno de los relatos, la elección no fue producto de una búsqueda literaria, sino por mera coincidencia y gusto de los editores, que vieron en Los Agujeros redondos de los quesos una frase justa para lograr el encanto necesario al lector y que encierra ese sentido de búsqueda en cada relato.

“Cuando separé el material para la editorial, yo le puse un nombre al archivo para identificarlo, y ellos pensaron que era el título del libro. Me llamaron y me dijeron que era muy malo, porque era algo como “Selección de los textos…”. Y ellos eligieron el título en base a uno de los textos que leyeron. Y parece un libro medio infantil con la tapa dibujada, pero el título no es una explicación literaria, sino una frase que llamó la atención, pero la mayoría no sabe a qué se refiere”.

“Los Agujeros redondos de los Quesos” fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, con un evento especial, donde participaron amigos del periodista como el propio Rep y el guionista y escritor Pedro Saborido. “Lo presenté en la feria del libro en Buenos Aires, en un stand del diario Página 12, donde todos mis amigos colaboraron para que sea posible”.

Ahora, el periodista planea presentarlo en julio en nuestra provincia, con un encuentro especial, que deje la solemnidad de lado y sea una reunión entre amigos, para reír y reflexionar.

“La presentación será en julio voy a hablar de eso, de los agujeros de los quesos, entre otros agujeros, que puede ser incluso la muerte, porque de alguna manera resulta un agujero. La pregunta que me hacía es ¿Dónde van a parar los agujeros cuando se come el queso? Porque deja de ser un pedazo de aire y se transforma”.

Dónde conseguirlo

“Los Agujeros redondos de los Quesos” está disponible en la librería oficial de ediciones del Retortuño (local 26, Pasaje San Martín, Ciudad) y en librería García Santos, Librería Técnica y El Centro Internacional del Libro.