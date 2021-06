Elton John y su marido deslumbraron en el final de “Pose”, la serie de FX

Este sábado por la noche, Elton John junto a su esposo David Furnish fueron los invitados especiales en el final de la serie musical “Pose”, la producción de Ryan Murphy que atañe a la cultura afroamericana y latina LGBTQ+ en Nueva York, en los años 80.

La pareja se unió a Murphy, el corresponsable Steven Canals y las estrellas Mj Rodríguez y Billy Porter en el escenario del Rose Bowl, en Pasadena, California, durante una sesión de preguntas y respuestas posterior a la proyección.

En el mes del orgullo, la pareja formó parte de esta serie y asumió un rol importante ya que se trata de una dupla reconocida por su labor de defender los derechos LGTBQ+ y los avances médicos del VIH-sida durante décadas a través de Elton John AIDS Foundation.

Un reflejo de la realidad

La pareja expresó su profunda admiración por la forma en que la serie narraba auténticamente la realidad de esa época, puntualizando la escena de los salones de baile en la era de los 80 en Nueva York y la epidemia del VIH.

“Viví la epidemia del sida en la década de 1980”, dijo John. “Esta serie me conmovió más que cualquier otra por el viaje que realizan estas personas… Son personas reales y son personas trans que hicieron posible su vida, pero ¡por Dios!, tuvieron que luchar por ello”.

Furnish puntualizó que la serie ofrece información importante que ayuda a educar a las siguientes generaciones que desconocen la historia del VIH-Sida, lo que contribuye a terminar con la estigmatización de las personas que padecen esta enfermedad y crear mayor conciencia sobre los avances médicos que existen en la actualidad para combatirla y controlarla.

“Con los medicamentos que tenemos en la actualidad, si todos supieran sobre el VIH, conocieran su riesgo y tuvieran acceso a las pruebas y tratamiento, podríamos detener esta enfermedad en seco. Es realmente importante que no lo olvidemos y Pose simplemente le da vida de una manera magnífica”, agregó.

Por su parte, el actor Billy Porter recientemente reveló ser positivo a VIH y habló sobre todo lo que le ha ocurrido tras hacer pública su condición médica.