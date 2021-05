Elena Roger lamenta cómo afectó la pandemia a Broadway: “Hoy me estaría muriendo de hambre en Nueva York”

Es una de las cantantes argentinas más aplaudidas en el exterior y, durante este tiempo de pandemia, se encontró en su país con una variada y generosa cantidad de proyectos. Elena Roger afirmó que a pesar de su potente trayectoria y un presente con mucho trabajo, en el que se cuenta el estreno de un documental para Canal Encuentro , una serie para Disney y la expectativa por cinco nominaciones a los premios Gardel (que se entregan en junio), aún tiene “cosas pendientes, inquietudes y muchas ganas de hacer”, tal cual confesó a la agencia Télam .

“Estoy cosechando todo lo que trabajé desde mis 21 hasta los 38 años, cuando nació mi primera hija, y también volviendo a sembrar, combinando mis trabajos con la maternidad”, señaló Roger.

En tiempos de pandemia y dedicada al cuidado de sus hijos, la multipremiada artista de 46 años estrenó hace poco en la pantalla de Encuentro “ Antártida: desafío polar ”, una serie documental a la que le pone su voz y que busca reflejar una mirada renovada sobre el continente helado.

“Es la primera vez que narro un documental. Entonces estuvo el desafío de hacer algo distinto y también de poner la voz para contar algo que me parece importante que la gente sepa. En lo personal fue interesante hacerlo a nivel cognitivo”, apuntó la intérprete que brilló en piezas como “Evita”, “Piaf” y “Mina, che cosa sei?!”.

Roger, quien protagonizó obras emblemáticas de la comedia musical en Londres, Madrid, en el Broadway neoyorquino y en la escena porteña, terminó además de grabar en marzo “Entrelazados” , una serie de diez capítulos para la plataforma Disney+, cuyo estreno está previsto para este año.

Elena Roger y Ricky Martin, en escena para "Evita".

“Es una serie que apunta a un público infanto-juvenil, pero con una historia que va a hacer que se enganche más de un adulto”, adelantó la actriz que también incursionó en cine con títulos como “La voz”, “Un amor”, “La vida anterior”, “Wakolda” y “Nadie nos mira”.

En tanto, junto con la agrupación Escalandrum recibió cinco nominaciones a los próximos premios Gardel, por los discos de 2020 “Como la cigarra” para adultos y “El Reino del Revés” para los más chicos, en homenaje a la cantautora María Elena Walsh y con motivo del 90 aniversario de su natalicio. “Los premios son hermosos mimos y lindos reconocimientos en este momento tan duro para los artistas, no puedo decir que no me alegra, pero yo tengo que creer en lo que hago más allá de un premio. Me halaga, pero no me la creo”, aclaró,

-¿Cómo definís este momento profesional?

-No puedo separar la carrera de mi vida personal, me resulta imposible. Tuve una carrera que fue creciendo y la frutilla del postre fue haber recibido el Premio Olivier -por su protagónico en la obra “Piaf” en Londres- y mi interpretación de Evita en Broadway; poder haber trabajado en los dos lugares más importantes de la comedia musical. Después empezó el rubro familia, y desde el nacimiento de mi hija y hace tres años el de mi segundo hijo, mi vida dejó de tener el foco tan puesto en mi profesión. Si bien nunca dejé de hacer cosas, porque me gusta lo que hago, ya no soy yo y mi carrera. Supongo que en un tiempo estaré más liberada en el sentido maternal y cuando llegue ese momento pueda retomar, pero ya no con ese mismo foco ni con la misma edad.

-¿Sentís que tenés algo pendiente en tu carrera?

-Sí, por suerte tengo varias cosas pendientes, inquietudes y muchas ganas de hacer. Me encantaría poder sentarme a escribir mis canciones y hacer algo de folclore, experimentar por ese lado en lo musical. También me coparía dirigir y me gustaría hacer una buena película de comedia musical, que era mi sueño de chica: estar en un film como los que hacía Gene Kelly o como “La La Land”, que me pareció hermosa.

-En cuanto al documental de Canal Encuentro, ¿qué te sedujo de esa propuesta?

-Varias cosas. Por un lado, participar de un proyecto de Encuentro está bueno. Luego me interesaba hablar sobre la Antártida; estoy muy involucrada y en contacto con la gente de Ushuaia, del sur, del fin del mundo, de ese lugar donde usualmente la gente no va a veranear y que yo lo tengo muy incorporado en mi vida.

-¿Qué destacás del ciclo?

-La música original, de Germán Tello, que fue hecha para este ciclo y que se grabó en Austria. Es muy bella y acompaña de manera hermosa las imágenes de la Antártida. Con un relato que en cuatro capítulos logra resumir una gran cantidad de información; por ejemplo, qué significa la Antártida para el planeta.

-¿Qué podés anticipar de la serie “Entrelazados”?

-Está presente la comedia musical, con chicos que cantan y bailan y el tema de los lazos familiares, del linaje femenino. Hay conflictos entre las mujeres de una familia que se van desarrollando a lo largo de la trama. La protagonista tiene que ir resolviendo distintas cuestiones con su madre y con su abuela, que la interpreto yo; hay una búsqueda de sanación en esos vínculos.

-¿Y de tu personaje?

-Me encantó. A mí me tienen muy ligada a la música, pero me gusta mucho actuar. Mi personaje es bastante importante y fuerte, es una gran actriz de comedia musical.

-¿Cómo fue la experiencia de trabajar para Disney?

-Es la primera vez que trabajo con ellos y me gustó el abordaje que propusieron para la temática de la serie. Tiene mucha calidad, que es lo que hoy ofrecen las plataformas. Fue muy linda la experiencia porque se trabajó con tiempo y con mucho detalle.

-¿Cómo recibieron las nominaciones a los premios Gardel con Escalandrum?

-Hace mucho que venimos trabajando juntos y estos últimos discos no pudimos presentarlos, salir a tocar, si bien hicimos un streaming desde el teatro Coliseo. Es un material muy hermoso, pero con los premios nunca se sabe, si no estás nominado no es que tu material no sea bueno y si ganás no significa que sea el mejor.

-En este último año tan difícil para los artistas, ¿te sentís privilegiada con lo que pudiste hacer?

-Sí, nunca paré. Hice streaming, pude generar cosas con Mariano (Torre), mi pareja, él hizo su obra de teatro y yo mi música y pudimos presentar nuestros trabajos varias veces, fue como una empresa familiar y estuvo buena la experiencia. A la vez pienso en los artistas de Broadway y si yo me hubiese quedado a vivir en Estados Unidos, que muchos me criticaron en su momento por volver al país, la verdad es que hoy me estaría muriendo de hambre en el medio de Nueva York.