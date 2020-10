“El vínculo” en Netflix: una película de maleficios “alla italiana”

Ya sabemos que hay una estela de películas de terror que, para huír de lo obvio y lo redundante, inicia búsquedas interesantes. A veces logran salir airosas y otras veces no, pero la intención es lo que vale: “El vínculo”, opera prima de Domenico De Feudis, película italiana estrenada recientemente en Netflix, tiene la intención de llevarnos a una historia de maleficios rurales y rituales que rayan la hechicería, pero en el sur de Italia. Ese es su principal atractivo.

Las leyendas, los ritos, los cuentos de diferentes culturas siempre son un poderoso punto de partida para historias de terror. En este caso, Emma (Mia Maestro) viaja junto a su pequeña hija Sofía (Giulia Patrignani) a una aislada villa en la región de Puglia. El propósito es conocer a la mamá de su novio Francesco (Riccardo Scamarcio), con quien está comprometida.

Pese al ambiente rural y tranquilo, la experiencia deviene rápidamente en algo perturbador: desde la villa ruinosa, oscura y silenciosa, hasta la presencia perturbadora y monumental de decenas de olivos milenarios. Sumado a las actitudes para nada convencionales de la madre y de su asistenta, todo se va enrareciendo y sumando espesura a la tensión.

Muy pronto nos enteraremos que algo raro pasa: a Sofía la pica una tarántula y ella se deteriora físicamente en pocos días. La explicación que le darán a ese hecho tendrá mucho que ver con el folclore de esa región, pero no spoilearemos nada.

El relato es en cierta medida predecible, aunque eso no le quita efectividad a la manera en la que De Feudis nos lo cuenta: le gusta el claroscuro para jugar con lo que se muestra y lo que no se muestra, se deleita en bellas panorámicas de la región y elige una paleta mórbida de texturas arbóreas. Logra que el terror habite con igual sugestión en la sombra y a plena luz del día. Los efectos especiales -digámoslo- no son muy destacables, aunque tampoco malos ni, sobre todo, abusivos.

“El vínculo” es una película de terror convencional pero bien resuelta: tiene una búsqueda estética e identitaria que los amantes del género agradecerán.

La ficha

“El vínculo”. Título original: “Il legame”. Italia. 2020. 93′. Dirige Domenico De Feudis. Actúa Riccardo Scamarcio, Mía Maestro, Federica Rosellini, Sebastiano Filocamo, Giulia Patrignani, Mariella Lo Sardo, Raffaella D’Avella, Roberto Negri, Antonella Bavaro. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Buena.