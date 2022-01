El sorpresivo pedido de disculpas de Cande Tinelli a su madre: “No quiero que pienses que no te quiero ver feliz”

Cande Tinelli suele sorprender a sus seguidores en su cuenta de Instagram, en donde comparte fotos de su día a día. Pero esta vez la hija de Marcelo Tinelli pegó un volantazo y conmovió a todos al publicar una tierna carta para su madre, Soledad Aquino.

En la misma, sorprende la claridad con la que la influencer hace un profundo pedido de disculpas: “Ma: anoche vine a pedirte perdón, pero ya estabas dormida. No te quería tratar mal, y no quiero que pienses que no te quiero ver feliz... Todo lo contrario, perdón si no te lo puedo demostrar, pero sabelo que no es así”, comenzó en el escrito.

El emotivo escrito que Cande Tinelli le dedicó a soledad Aquino.

“Te prometo tratar de cambiar, cueste lo que me cueste. Te amo mucho y perdón de nuevo. Espero que me entiendas. Lelé”, sentenció finalmente Cande en el emotivo texto.

Recordemos que Soledad Aquino logró salir adelante y se está recuperando luego de haber recibido un trasplante de hígado en el sanatorio de La Trinidad de Palermo.

Soledad Aquino visiblemente recuperada (Captura de pantalla).

La ex de Marcelo Tinelli y madre de sus dos hijas mayores, Micaela y Candelaria debió estar internada varios meses por un cuadro complicado de salud. Aquino tuvo una hemorragia intestinal, pero su salud empeoró cuando contrajo coronavirus y en junio fue trasplantada.

En el pasado mes de octubre, Mica, la mayor de sus hijas con Marcelo Tinelli, compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram para mostrar el avance en la recuperación de la blonda y la felicidad que siente al verle tan bien. A la vez que agradeció por todas las demostraciones de afecto recibidas.

“Si supieran lo feliz que me hace subir este vídeo, después de meses y meses de lucha, incertidumbre, de no saber nada de lo que iba a pasar”, escribió la hermana de Cande junto a la grabación en la que su mamá baila y disfruta de una reunión con amigos y sus hijas.

“Todo esto es el resultado del poder del amor, de la Fe, de tus ganas de vivir, ma y del trabajo y la dedicación increíble de todos los médicos. No tengo más palabras… Gracias”, sumó la joven que tiene 2 millones de seguidores en su cuenta.