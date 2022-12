El rol que cumple tu alma gemela

Entiéndase como alma gemela a ese ser que fue diseñado con una energía muy similar a la tuya, donde recorrerán un camino individual hasta que sus auras y almas llegan a resonar más o menos en la misma frecuencia para conectar tanto física, como espiritual y psicológicamente.

Si bien El Creador definió tu alma gemela antes de que nacieras, de hecho, tu vida en general, tu libro ya estaba escrito desde antes de que llegaras a este plano. Eso no significa que conectar con tu alma gemela será fácil, sencillo, y color de rosa como quien dice. Al igual que el trabajo interno y personal lleva tiempo, situaciones, experiencias y aprendizajes, lo mismo sucede cuando decides incursionar en la búsqueda de tu ser destinado.

Alma gemela

Es todo un proceso de creación y transformación, no conozco almas gemelas que hayan sido perfectas desde el inicio, en efecto, no conozco almas gemelas perfectas, porque mientras estemos en este cuerpo carnal seguiremos siendo humanos con errores aprendiendo en un mundo escuela. Además, es fundamental entender lo que implica la unión de las almas, pues son dos seres que vienen de distintas realidades, distintas familias y valores, que deciden unir sus universos internos, lo quieras o no siempre habrá una colisión ante dicha unión. Al pasar el tiempo se conocerán egos, traumas, debilidades, como también virtudes, capacidades positivas y energías.

En mi caso personal llevo 8 años al lado de mi alma gemela, pero nos tomó 5 años de la relación poder reconocer nuestros roles, 5 años por lo cuál nuestra relación atravesó etapas de muchas pruebas, conocimos la noche oscura del alma de ambos, pero decidimos con ayuda de Dios que es nuestra piedra angular, trabajarlo, transmutarlo y evolucionarlo juntos. Entendiendo que ya ambos veníamos combatiendo una lucha por separado antes de conocernos y sobre todo entendiendo que no somos contrincantes, no somos competencia, somos equipo, somos unión, somos una misma alma.

Almas gemelas

Mentiría si les dijera que fue o es un proceso fácil, pero ¿A quién le gusta lo fácil? ¿Qué magia tiene? Las cosas más maravillosas de esta vida llevan esfuerzo, un proceso de transformación y creación. Con mi pareja nos gusta ver nuestra relación como uno de los tesoros mas preciados y uno de los logros más satisfactorios de este plano. No solo hemos podido trabajar en vencer nuestros egos, sino también la oscuridad del mundo que está en contra del amor y en contra de lo bueno, por eso les digo que no es algo sencillo, pero tampoco es imposible, cuando fundas tu vida en conocer y confiar en El Creador, entregas todo en sus manos y empiezas a co-crear con lo divino, absolutamente todo lo imposible empieza a volverse posible.

¿Cómo ser una buena alma gemela?

No todas las almas gemelas tienen el mismo tiempo de reconocimiento, algunas les cuestan años a otros meses, acá entra la importancia de trabajar primero en el proceso individual, antes de querer ayudar a otra persona. Siempre he opinado que nadie puede exigir ni pedir algo que no tiene ni da, antes de pedir o querer tener un amor bonito, debes encargarte de entregar amor bonito a los demás, antes de pedir respeto, debes dar respeto, antes de querer ser escuchado, debes aprender a escuchar, antes de querer que se te comuniquen las cosas empáticamente, debes aprender a comunicarte. Actuando de esta manera, créeme todo será mucho mas sencillo y llevadero.

Almas gemelas

La mayoría de las relaciones terminan por un egoísmo excesivo, se les hace más fácil hablar y señalar los defectos de sus parejas, pero muy poco se toman el tiempo de analizarse a sí mismo, de hacerse introspección para así poder reconocer egos y darse cuenta de la retro alimentación que ha habido.

¿Como identificar tu alma gemela?

Como mencione anteriormente se necesita tiempo para reconocerse, aunque existen algunos indicios:

1. Hay un cierto magnetismo que puede llegar a ser bastante intenso desde el principio. Se trata de una conexión predestinada, y lo sentirás en lo más profundo en el momento en que se conozcan.

2. Sientes una extraña sensación de familiaridad y te sientes seguro en su presencia.

3. Aunque no se han conocido antes, sienten que se conocen desde años.

4. Comparten una intensa conexión psíquica y son sensibles a las energías del otro.

5. Te dará paz interior, calma y alegría, a pesar de las dificultades.

6. Al lado de esa persona todo es bueno, todo tiene una energía única y especial, todo vibra. Te inspira y enseña.

¿Qué rol cumple tu alma gemela en tu vida?

Nada está hecho y puesto en tu vida porque si, sin un motivo especial e importante. En este caso, tu alma gemela y compañero o compañera de camino tiene un rol extremadamente importante, partiendo por el hecho de que es un espejo de ti mismo, un reflejo de tu alma. Una vez leí una frase maravillosa que decía: “La razón por la que tu alma gemela es como una parte de ti misma es porque en algún momento se separó de ti”.

Entre ustedes existe una conexión kármica que ayuda a entender algunos de tus aspectos psíquicos más profundos y te acompañan en experiencias intensas de la vida. Es un vehículo para el crecimiento espiritual, para el crecimiento de tu alma, un erradicador de egos, un estimulador de humildad y compasión. Un espejo que refleja todo aquello que tenemos que trabajar y evolucionar.

No obstante, también se vuelve tu mayor proyecto, porque empieza a ser tu inspiración y motivación, por eso es tan importante impulsar a tu compañero o compañera, porque al ayudarlo te estas ayudando a ti mismo, es una retroalimentación positiva. Cuando trabajas en sus defectos también lo estás haciendo en los tuyos, cuando reconoces sus virtudes también estas reconociendo las tuyas.

Lo ideal es llegar a un punto de unión y conexión sublime en la relación, donde si uno de los dos cae, el otro este dispuesto a ayudarlo a remontar nuevamente, siempre y cuando los dos estén conectados en una misma frecuencia, en un mismo deseo de avance, de evolución, de superación y anhelo de salvación. Mi consejo es que proyecten junto a su alma gemela, construir una relación sana, llena de mucho amor, entendimiento, comunicación, respeto, tolerancia, y luz, entendiendo el reto que están asumiendo, entendiendo que se requiere de un trabajo en equipo para poder lograrlo y sobre todo que antes de exigir y pedir algo, tenemos que asegurarnos de poder dar y corresponder el mismo nivel. Así que vuélvete una persona vitamina que motiva, que saca la mejor versión de los demás, que tiene planes, metas, sueños, que tiene un deseo incontrolable de conectar con la Luz y transformarse constantemente, y ten por seguro que tendrás como resultado a alguien como tú a tu lado.