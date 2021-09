El reencuentro del elenco de “Okupas” que ilusiona a los fanáticos

El 11 de octubre del 2000 irrumpió en la pantalla chica (Canal 7 en ese momento) la historia del encuentro fortuito, la accidentada convivencia y el devenir en tragedia de Ricardo (Rodrigo de la Serna), El Pollo (Diego Alonso), Walter (Ariel Staltari) y El Chiqui (Franco Tirri).

Nos referimos a “Okupas”, a los once episodios que dejaron una huella imborrable en muchos argentinos y que ahora marca tendencia en Netflix al ser una de las ficciones más vistas en el último tiempo. Viejos seguidores y nuevas generaciones están prendidas a la serie más disruptiva de la televisión argentina.

Y a poco de cumplirse 21 años del estreno de la serie, sus protagonistas volvieron a reunirse e hicieron ilusionar a todos con la continuidad de la ficción. Un par de fotos publicadas en las redes sociales valieron para que todo el mundo volviera a hablar de la historia dirigida por Bruno Stagnaro.

Dante Mastropierro (Negro Pablo) escribió en Instagram: “Gracias a estos males salió la mejor serie Argentina. ¡Qué hermoso reencuentro! Gracias, Bruno Stagnaro, por juntar a todos. ¡Veinte años pasaron y nunca se destiñó ninguno! Los momentos que hemos vivido no se olvidan más. ¡Y qué momentos vividos! Fue muy lindo volverse a reencontrar con casi todo el elenco. Simplemente, gracias. ¡Los quiero mucho a todos, paparulos!”.

En las postales se ve a De la Serna, Staltari, Ana Celentano, Stagnaro, Jorge Sesán, Alonso y a gran parte del equipo; todos felices y disfrutando de una reunión cumbre.

Diego (El pollo) también subió material y como epígrafe puso: “Así quedamos luego de estos 20 años, gracias a todos por ser parte de esta maravillosa familia”.

El actor que se puso en los zapatos de Walter, escogió hacer un “antes y después” junto a Rodrigo, Tirri y Alonso: “Veinte años después... Todo sigue igual”.

La “magia” de la serie argentina “Okupas”

“Okupas” llegó a la Televisión Pública con un guion cargado de verdad que retrataba la vida de un grupo de jóvenes que trataban de sobrevivir entre violencia y falta de oportunidades. En su momento la rompió y ahora también.

Con su reestreno en Netflix, se ubicó entre las diez ficciones más vistas por los argentinos. Capítulos de culto que volvieron a la vida tras su remasterización que incluye la música de Santiago Motorizado.

“Una cosa que extraño de ‘Okupas’, y que es algo que entendí un poco este último tiempo con esto de la remasterización, es que era un programa expuesto permanentemente a la anarquía total. Es como si el azar retroalimentaba esta cosa medio budista de vaciarse e ir encontrando cosas, para intuir el orden en el que todo podía funcionar junto”. le dijo Bruno Stagnaro a La Nación.

“Entonces, la veo y me doy cuenta de que está plagada de elementos que, si bien en muchas ocasiones estaban planteados desde el guion, también tiene otros que fueron surgiendo sobre la marcha, y que son los que están más vivos. Todo esto me resulta increíblemente difícil en una industria que tiende a lo contrario, que es tratar de tener todo controlado y dentro de una caja que te permita organizar el bardo. Yo no sé cómo se vuelve ahí, y es un misterio que haya sucedido”, sumó el director de la serie.