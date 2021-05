El querido personaje de Friends que no se presentará a la reunión de aniversario

En solo días se cumple uno de los mayores sueños de los fanáticos de comedia. Tras 17 años fuera del aire, con el estreno de su último episodio el 6 de mayo de 2004, vuelve en un episodio especial la serie de Friends, con sus protagonistas a la cabeza. El 27 de mayo es la fecha elegida para esta reunión de aniversario, transmitida por HBO Max.

Ya hay algunas informaciones que se conocen. Aunque no será un episodio de ficción, Courteney Cox adelantó que será un reencuentros sin guión en la que los integrantes del grupo se verán las caras en el Estudio 24, lugar en el que se rodaba la serie.

Incluso Jennifer Aniston ya hizo un pequeño adelanto a través de sus redes, en un adelanto de 40 segundos que revolucionó las redes. Se pueden ver a los Amigos paseando de espaldas con el ritmo la canción que los caracterizó, I’ll Be There for You de The Rembrandts de fondo.

Para la alegría de muchos, los 6 protagonistas estarán presentes: Cox, Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer. Por lo que también se sabe, habrán un serie de artistas invitados, que aunque no participaron de ninguna de las temporadas, serán parte. Entre ellos, se encuentran Lady Gaga o Justin Bieber, modelos como Cindy Crawford o Cara Delevingne, el presentador James Corden, el actor Kit Harington, por nombrar algunos.

Los invitados anunciados. Twitter

Pero cuando se publicó la lista, muchos notaron que faltaba un nombre esencial: por ninguna parte aparecía Paul Rudd.

Las razones para no presentarse

A pesar de que solo fue un papel que duró durante las últimas temporadas, fue el ascenso que necesitaba el actor para poder iniciar su carrera con más reconocimiento. En los últimos años además Paul Rudd ha alcanzado fama mundial al unirse a la franquicia de Marvel como el superhéroe AntMan.

Fue por eso que, cuando se lo consultó el año pasado, el actor se refirió a su decisión de no participar. “Solo estuve en esa serie de pasada y sentía que era como una especie de accesorio en el programa”, dijo a Variety en junio de 2020, por lo que quizá no se haya debido a un problema de agenda.

Algunos también mencionaron que tampoco hay noticias de que vaya a participar Cole Sprouse, quien hizo de Ben, el hijo de Ross.

A pesar de que ya está confirmada su ausencia, el actor siempre ha hablado de lo mejor del programa y aun más de Lisa, Phoebe en la serie y su pareja en la ficción.