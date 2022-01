El posteo de Cheslie Kryst antes de caer de un rascacielos: “Que este día te traiga descanso”

La repentina muerte de la ex Miss USA, Cheslie Kryst, ha conmocionado a los habitantes de Estados Unidos. Con tan sólo 30 años la modelo y presentadora de TV se había ganado el amor del público.

La Policía de Manhattan informó que el cuerpo de la joven había sido hallado el domingo por la mañana frente a un edificio de departamentos. Concluyeron que Kryst se había arrojado desde el rascacielos.

Momentos antes del trágico desenlace Kryst había publicado una fotografía en su cuenta de Instagram con una reveladora frase: “Que este día te traiga descanso y paz”.

El último posteo en Instagram

En octubre de 2019, Kryst hizo un posteo en Facebook por el Día Mundial de la Salud Mental donde contó que tenía problemas de estrés.

“Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental”, confesó. “Lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Ella me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante”, dijo.

“Cuando no estoy hablando con mi consejera, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme”, agregó Kryst. “Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas”.

Según informó The New York Post, la modelo de 30 años vivía en el noveno piso del edificio del cual se arrojó. Testigos informaron que había sido vista por última vez en la terraza del piso 29.