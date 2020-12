El polémico audio de Tom Cruise cuando amenazó a su equipo por romper los protocolos

Tom Cruise siempre ha sido reconocido por una fuerte actitud en los set de grabación. A pesar de que pocos se han quejado por trabajar con él y siempre mantiene un buen ámbito de trabajo, el actor a veces puede ser un poco duro para dejar clara su postura sobre ciertos temas. Pero al menos en la presente ocasión, el actor estaba justificado con el arrebato que tuvo contra algunos de los miembros del staff de su próxima película, “Misión Imposible 7″.

“Si veo que lo hacen de nuevo, van a irse a la mierda. Y si alguien en este equipo lo hace, se acabó... Y ustedes no vuelvan a hacerlo nunca más”, se escucha en un audio que el diario The Sun filtró, donde la voz del actor remarca mucho enojo. Sucede que el actor no solo amonestó, sino que amenazó con despedir a empleados de la séptima entrega de la franquicia que protagoniza hace ya 24 años.

Tom no pudo contenerse cuando vio a varios del equipo sin respetar el distanciamiento social, una de las medidas básicas impuestas por la pandemia por Covid-19. Aunque actualmente muchos de las películas que habían quedado en pausa han retomado sus grabaciones, aun resiste el miedo al virus y es mayor el temor a ser cancelados nuevamente por un brote en el estudio o simplemente por no cumplir las normas. La película ya había recibido un alto cuando 12 miembros del equipo dieron positivo y el rodaje en Italia fue suspendido temporalmente.

“Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. [...] Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de puta”, dijo Cruise visiblemente enojado, frente a lo que veía como una desconsideración por todos los esfuerzos por retomar la película. “Pueden decírselo a las personas que están perdiendo sus malditas casas porque nuestra industria está cerrada. No vamos a cerrar esta maldita película”.