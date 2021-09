El nuevo artista del indie mendocino: Feli Ruiz presenta hoy su disco “No quiero ser un chico cool”

“No me votes, escuchame en Spotify”, nos dice Feli Ruiz en un cartel que se ve en algunas calles mendocinas. “Lista 591”, acota el nuevo y joven cantante del indie mendocino.

Hace referencia, claro, a “Tus 591”, canción que forma parte de su primer disco “No quiero ser un chico cool”, pequeño como un EP y craneado desde la experimentación.

“Este proyecto - comienza diciendo Feli- se gestó en el 2020, durante el proceso pandémico, que también de alguna manera me ayudó a aislarme en el buen sentido: conmigo mismo y con cosas que yo quería decir y hacer, y que quizás si no hubiera habido una pandemia no las hubiese ni dicho ni hecho”.

Él toca la guitarra, canta, y se encarga de la creación: composiciones y líricas. A veces cuenta, como esta noche en el show que dará en la Taverna Culture Hall de Chacras, con soporte de otros músicos: Franco Gómez en bajo y León Linares en batería.

“Eso me sirvió para encontrarme y ponerme a componer y hacer las canciones que hoy forman parte de este disco”, retoma sobre ese período de autoconocimiento. Los seis temas, en efecto, fluyen entre distintos géneros musicales con total libertad. En esta segunda (¿o tercera?) generación del “manso indie” los encasillamientos son camisas de fuerza que ya ni siquiera se cuestionan.

Nos explica: “Hay una bossa nova en ‘Tus 591’, hay canciones un poquito más rockeras como ‘No quiero ser un chico cool’; otras un poco más ‘canciones’ con estribillo, como ‘Mi verano’, y otras más íntimas, como lo podría ser ‘+ Lento’”.

En “Tus 591” las baterías están grabadas con sonidos de un auto (escarabajo modelo 80´) de tal manera que el hi hat son las llaves del auto, el tacho el freno de mano, y el bombo algún golpe al asiento delantero.

“A mi música por ahora la clasifico como un proceso de exploración en donde estoy incursionando y siempre viendo o evaluando la posibilidad de hacer distintos géneros musicales y ver dónde me siento cómodo, dónde me hace vibrar el corazón. Creo que ese es un camino bastante piola, el hecho de ser capaz, sin prejuicios, de incursionar y explorar distintos géneros para saber por dónde va la onda y el camino al final”, reflexiona Feli.

En este primer material tuvo un rol importante Sasha Nazar, cantante de Gauchito Club y bajista de Usted Señalemelo, quien lo ayudó a encontrar los sonidos justos desde la producción y con el que además hay un feat en el primer tema, que da nombre al disco.

“Sasha fue muy importante en todo el proceso y sobre todo en el primer paso: concretar para que hoy surja el material. Lo veo como un padrino musical”, reconoce el cantante, que dio a conocer su proyecto el 14 de mayo en el Teatro Imperial, actuando antes de Francisca y Lxs Exploradores.

Ahora bien, las temáticas son un punto aparte: “Apuntan a un lado un poquito adolescente -desliza Feli-, un poquito ingenuo, inocente, gracioso, irónico, divertido. Hay una propuesta estética que acompaña todo lo musical, donde se siguen tratando esas temáticas”.

Todo esto está concentrado en el videoclip de “Mi verano”, que se puede ver en YouTube y que contó con la producción de Irónica Cine.

“La onda colaborativa que se dio en el video fue algo súper interesante. Federica Cafferata (Nota del Redactor: la actriz que conocemos desde ‘Road July’) y Julián Bustelo Drovandi (mendocino que estudia en Buenos Aires, con una interesante proyección como director de fotografía) fueron los directores. Se dio una fusión muy interesante entre cine y música, que culminó con ese video”, comenta Feli.

Y amplía: “Creo que ese compañerismo, esa camaradería que hay entre la gente, sobre todo los jóvenes de nuestra edad que estamos haciendo arte y que quizás no tenemos tantos recursos a nuestro alcance, es súper positiva. Está re buena porque te ayuda a llegar a lugares que no podrías llegar si no fuese con la ayuda de alguien más que está en la misma que vos, que trata de ayudarte para que al fin y al cabo nos vaya bien a todos, de crecer en conjunto. Ese es un rasgo muy característico del movimiento independiente”.

La invitación

Feli Ruiz presenta su nuevo disco hoy a las 21, en Taverna Culture Hall, Chacras de Coria. Acompañado de su banda integrada por Franco Gomez (Alejo y Valentin) en el bajo y coros, y León Linares (Aluhe Dume, La Tinto) en la batería. Entradas disponibles en entradaweb.com. Podés encontrarlo en todas las plataformas digitales (Spotify, Youtube, Apple Music) como Feli Ruiz y en Instagram como @ffeliruiz.