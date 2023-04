El modelaje profesional como espacio de identidad creativa

A mitad de su adolescencia Naza ya había determinado que quería integrar uno de los grandes grupos actorales de la moda: el del modelaje profesional. Acompañada por una familia que, con un poco de miedo e incertidumbre, la apoyó; dió sus primeros pasos a través de la formación y rápidamente comenzó a trabajar.

Con una trayectoria que deja en su portfolio innumerables campañas fotográficas, editoriales para Francia y Los Ángeles, su presencia en los desfiles más importantes de la provincia y publicidades para grandes marcas; Naza vive la moda desde un lugar mucho más personal y conceptual de lo común.

Nazaret Lucero - PH María José De Boni

El modelaje como espacio de identidad y expresión

Siempre tuvo claro de qué lado quería estar: frente a la cámara. Recuerda su primer sesión de fotos como un momento muy importante donde estilista, maquillador, peinador, fotógrafo y ella, se reunieron para crear material desde una hermosa comunión. Y este es uno de las aspectos que vive como significativo: el ritual del trabajo en moda, que es en equipo.

Cada uno de los escenarios conlleva largas jornadas de trabajo compuestas de distintas etapas y procesos. Ella siempre intenta disfrutar y aprender de todo, quizá sea por eso que lejos de sentir frustración o desgano con los primeros “no” a los que su carrera la enfrentó, lo que hizo fue quitarle la carga peyorativa e intentar comprender la dinámica de la industria: “entender que la negativa no es personal sino que simplemente se busca otra cosa”. Así, también aprendió hasta dónde si o no involucrarse para encajar con los estereotipos impuestos (que hace poco se comenzaron a deconstruir) o con qué proyecto laboral aventurarse de acuerdo a lo que quiere o no que forme parte de su galería.

Su espacio de mayor disfrute es la pasarela. Hay algo que sucede ahí que la hace entrar en una suerte de atemporalidad y le provoca una explosión de emociones que no le genera otra cosa. Lejos queda la presión del fiiting y de abrir o cerrar un desfile, para centrarse en un instante de autorrealización y confianza en sí misma.

Naza tiene una presencia destacada en cuanto a su estilo y es porque destina atención, tiempo y dedicación a ese aspecto. Con una mezcla entre lo indie y lo under, y caminando por la vereda contraria a las tendencias, arma sus outfits con prendas que adquiere en ferias vintage. Si bien es una seguidora asidua de contenido de moda, encuentra en la vestimenta un espacio creativo y divertido para comunicar su identidad; desde las infinitas formas de usar una prenda, el reciclaje y poniendo en valor la moda circular.

Para Naza el modelaje es un trabajo y no un hobbie, por eso la forma de abordar su profesión tiene que ver con una actividad proactiva que favorezca la aparición de oportunidades: “para que las cosas sucedan, hay que estar en movimiento”. En su instagram, una galería de su forma de transitar la industria, pueden observarse tanto sus trabajos como contenido fotográfico generado por ella misma; con un ojo destacado para la composición y evidenciando su manera personal de moverse en moda.

“El talento muchas veces uno lo tiene oculto y lo va descubriendo de a poco”, este es probablemente su mensaje más importante para quienes se inician en esta profesión. Esta invitación al autodescubrimiento y a la acción, es lo que la mantiene creándose a a ella misma hoy, como al principio: “Más allá del objetivo, hay que perseguir los sueños con un esfuerzo personal que invite a la acción constante de forma divertida e interesante; para disfrutar del camino, desde la creatividad y siendo fiel a uno mismo”.

Nazaret Lucero - PH Guadalupe Vilar

Nazaret Lucero - PH Nico Fridman

Nazaret Lucero - PH Soledad Kubat