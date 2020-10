El juicio de los 7 de Chicago: uno de los mejores dramas históricos de los últimos tiempos

“Nunca había sido juzgado por mis ideas”. Esta frase que concluye una de las declaraciones más importantes y a la vez con más valor de la tira, resume gran parte de lo que veremos en este filme. Muchos consideran sería buena candidata al Óscar (lo cual coincido) ya que tiene muchos matices para poner foco.

Su historia se centra en el juicio que se llevó adelante en Chicago entre 1969 y 1970, donde ocho protestantes fueron acusados de atentar contra las fuerzas policiales de los Estados Unidos durante las protestas en la Convención Nacional del Partido Demócrata de 1968.

En un contexto político donde las disputas que existían ligadas a la posición del partido demócrata respecto a la guerra de Vietnam bajo la presidencia de Kennedy y luego de Johnson, se desencadenan una serie de hechos violentos durante la Convención que más tarde, durante la presidencia del ganador en las elecciones Richard Nixon, dan por resultado el juicio a los que se consideran los principales culpables de los enfrentamientos.

A poco tiempo de unas nuevas elecciones en Estados Unidos, se estrenó esta cinta que entre líneas da importantes mensajes críticos a los organismos públicos del país. Las actuaciones, el guion y el contenido son sus principales puntos fuertes, que sin dudas llevan a que la historia tenga un gran acercamiento a la justicia actual de hoy en día.

Después de grandes guiones regalados por su mano, Aaron Sorkin se aventura en su segundo trabajo como director y lo hizo de una manera increíble. Con un guion donde los diálogos son poderosos, el desarrollado del juicio es alucinante y genera un mar de emociones, y sin dudas, los actores elegidos para encarnar a los protestantes tienen todas las de ganar.

Un elenco que aporta mucho a la historia aunque Sacha Baron Cohen creo que se lleva todo, con una disputa constante entre una justicia irregular y un grupo de revolucionarios que por un pequeño mal obrar ven en juego toda su lucha por los derechos y la revolución cultural.

Es exquisita en todo sentido, desde sus diálogos, su formato donde alterna el presente con los hechos del pasado y que de vez en cuando se da el lujo de incluir imágenes de archivo. Es una producción que muestra una cara de la justicia que sin encasillar en el país del norte, puede encontrar similitudes con los organismos públicos en muchos casos y lugares.

Personajes variados, con toques de humor en algunos momentos y tensión en otros, dan una gran gama de contenidos. Es un filme que recomendaría sin pensarlo.

El juicio de los 7 de Chicago (Título original: The Trial of the Chicago 7). 2020. Estados Unidos. Drama histórico. Dirección: Aaron Sorkin. Elenco: Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Excelente.