El juego: la obra teatral que propone una experiencia de terror no convencional

Bajo la dirección de Facundo Pennesi, estrena en la cartelera mendocina la tercera temporada de El Juego, la obra de escrita por Fran Ruiz Barlett, que propone una experiencia terrorífica y de suspenso en un espacio no convencional.

Con el foco principal puesto en un grupo de primos que quieren indagar en extrañas desapariciones que se produjeron en su familia, los protagonistas intentarán ponerse en contacto con espíritus a través del juego de la copa.

Aunque no imaginaban que las cosas se tornarían tan extrañas cuando acontecimientos inesperados empiezan a inundar la casa. El escenario, lejos de encontrarse en alto y fuera del alcance, se propone dentro de una casa, para dar una especie de ritual intimista frente a la puesta en escena.

“Yo quería que la vivencia fuera muy realista entonces hacer un escenario real de una casa que exista, con los muebles y lo que la casa tiene de por sí, iba a hacer que la experiencia fuera más real”, cuenta el director mendocino, quien vivenció la obra en Buenos Aires hace algunos años y quedó sorprendido completamente.

“Es una experiencia de 360°, jugamos con todos los sentidos, con los sonidos, olores, objetos que pasan por todos lados, es un mundo para vivenciarlo”, dice Pennesi.

Sin embargo, este ingrediente de la locación es una impronta puramente personal de Facundo. La obra original fue presentada en un teatro, mientras que su versión mendocina propone un espacio más íntimo y, por lo tanto, más cautivador.

Con más de 100 funciones y 1500 personas que la presenciaron, la obra se ha convertido en todo un éxito. Incluso fue nominada para participar de la Fiesta Provincial del Teatro y competir por la representación de la provincia a nivel nacional.

“Es una sesión para 20 personas. Desde que compran la entrada ya se les dan indicaciones de cómo tienen que asistir, cómo vestirse, y cuando llegan comienzan a tener normativas para ingresar, cómo deben comportarse. Cuando entran se sientan en círculo y comienza a suceder”, cuenta en director, quien también actúa junto a Belén Moretti, Facundo Quirós, Florencia Ríos, Hernán Iguácel, Magali Aguilera y Valentina Mocoroa.

En todo momento, el director y actor consagrado habla de una experiencia, ya que se trata de una vivencia en un espacio no convencional, algo que permite interactuar con el público y hacerlo partícipe de lo que ocurre en escena.

La obra estrena el próximo miércoles 19 de enero y se verá de miércoles a domingo hasta fin de mes. Las funciones serán a las 21.30 y 23 horas. Las entradas se adquieren vía WhatsApp al 2615117632 o por mensaje directo en el Instagram de la obra (@eljuegolaobra).

La clave: su puesta en escena

Hay dos particularidades que se resaltan de esta propuesta. En primer lugar, el género de terror en el teatro, ya que es un espacio poco transitado y propone un gran desafío a la hora de llevar a cabo.

Por otra parte, su puesta en escena es completamente innovadora, algo que destaca a esta obra en la cartelera provincial.

La obra competirá en la Fiesta Provincial del Teatro.

Sobre este aspecto, Facundo detalla: “Es el planteo de una casa abandonada, vaciamos todo, llenamos de papel de diario y cajas de mudanza. En ese ambiente despojado se plantea la obra y por todos los lugares de la casa están armados sistemas de efectos especiales”, adelanta.

- ¿Cómo ha sido la experiencia con el público?

Hemos tenido experiencias de todo tipo y la gente viene con la expectativa de qué va a pasar. Es una obra de terror, pero no está planteada para asustarlos, tocarlos o perseguirlos, sino para crear un ambiente de sugestión y efectos, que la obra sea más allá de la dramaturgia, los efectos, que sea en la totalidad lo que la gente viva esta experiencia.

- ¿Cómo fue tu experiencia personal con la obra, por lo que decidiste traerla a Mendoza?

Cuando la fui a ver me pareció muy interesante, tiene muchos condimentos de cómo el público vive la experiencia, cuando llegas y te dan objetos que neutralizan la energía, cómo sucede todo, el ambiente y clima que se generaba en la función fue algo que me interesó.

Yo estoy viviendo en Buenos Aires desde hace 6 años y por la pandemia me quedé acá en Mendoza y se me ocurrió traerla. Creo que acá hacen falta experiencias nuevas, que salgan de lo convencional del teatro y eso fue lo que me hizo traer la obra.

- Pero además decidiste darle tu impronta personal…

Cuando empecé a planear la obra, me pareció que era interesante salir del espacio convencional del teatro y quise crear una experiencia que no empezara cuando la gente llegaba al lugar, sino desde que compran la entrada.

Desde ese momento se empieza a vincular al público, entras en la historia de la obra, a los primos y la gente llega en la recepción, se les dan algunas normas y se otorgan objetos con los que van a tener que interactuar adentro, y una vez dentro de la sala comienza la experiencia. Entonces todos estos condimentos son lo que quise sumar además de la dramaturgia que ya existía para hacer una experiencia completa.

El elenco está integrado por Belén Moretti, Facundo Pennesi, Facundo Quirós, Florencia Ríos, Hernán Iguácel, Magali Aguilera y Valentina Mocoroa.

- ¿Cuál fue el desafío más grande?

Como desafío fue tratar de generar una experiencia de terror porque un género difícil de abordar que puede caer en los clichés. Entonces pensar una estrategia para abordar este género sin caer en lo convencional fue el desafío más grande.

- ¿Y lo más simple?

Generar este trabajo con un grupo con el que venimos trabajando desde hace 10 años, son amigos de toda la vida y plantear este proyecto, poder hacerlo en pandemia y tener listo el producto hasta que se liberaran espacios, compartir esto fue lo más lindo del proceso.

- ¿Cómo recibieron la noticia de la convocatoria para la Fiesta Provincial del Teatro?

Es la segunda vez que participo en la fiesta y la verdad es que fue una sorpresa para nosotros porque al ser una obra no convencional, pensamos que iba a ser una dificultad para entrar porque justamente tratan de nuclear la obra en un espacio. Y valoraron mucho que fuera algo más experimental, y nosotros estamos muy felices, siempre es un placer participar y compartir con colegas de altísimo nivel.

La Ficha

El Juego

Cuándo: A partir del 19 de enero, miércoles a domingos de enero, con funciones a las 21:30 y 23.

Dónde: La ubicación es compartida una vez que se accede a la entrada.

Dirección general: Facundo Pennesi

Dramaturgia: Fran Ruiz Barlett

Actúan: Belén Moretti, Facundo Pennesi, Facundo Quirós, Florencia Ríos, Hernán Iguácel, Magali Aguilera, Valentina Mocoroa

Efectos, utilería y escenografía: Maimará Bracamonte, Santiago Martín y Xarli de la Fuente

Diseño gráfico: HI comunicación visual | Hernán Iguácel

Videos: Tobías Deltin y Bernardo Blanco

Prensa: ARGOT Prensa