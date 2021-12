El guitarrista Jorge Troyano lanzó su disco “Recuerdos”

Interpelar desde la propia obra, desde el sentimiento más hondo hasta las posibilidades que da el instrumento. Para el guitarrista y músico Jorge Troyano, su séptimo disco no es un trabajo más en su camino, sino un desafío personal que lo lleva a jugar con su intuición y su capacidad de correrse del intérprete para dejar en primer plano al autor.

Y “Recuerdos”, el álbum que lanzó en noviembre pasado es el resultado de horas de grabación, de prueba y error entre sonidos, sentimientos, memorias e ideas que fueron fluyendo como una historia unida en diez canciones propias.

Dentro de un lenguaje que abarca desde las músicas populares a las contemporáneas, con obras compuestas para guitarra solista con algunos invitados como Ana Ugarte (voz lírica), Federico Echave (secuencias electrónicas), Gustavo Barahona (viola) y Martin Cappi (flauta), además las artistas Florencia Romero (swing con antorchas) y Macarena Leiva (danza contemporánea).

El disco viene en formato de postal interactiva diseñada por el artista Alejandro “El Burda” Burdisso, con un código QR para escuchar las canciones.

Canciones que viajan en el tiempo en nuevo formato

La idea está basada en los recuerdos, pero del año 3058, por eso el arte de tapa, realizado por el artista plástico Alejandro “El Burda” Burdisso, tiene que ver con el disco y ese futuro no tan lejano, donde muchos factores afectarán la vida en la tierra.

A través de una postal ilustrada que contiene un disco QR para escuchar cada tema a través de un blog, Troyano buscó una forma diferente de mostrar su obra fuera de las plataformas y revitalizando la idea de la compra de un disco.

“No está en las plataformas por una postura estética de defender la venta del disco, pero compartí algunos temas en Youtube. No estoy de acuerdo con las plataformas de música, porque no generan lo que supuestamente dan económicamente, sobre todo en proyectos independientes. El disco salió en formato de postal, con un código QR para escanear y va a un blog donde están todas las canciones, con un escrito de Marcelo Pescara que habla sobre los recuerdos. Y la idea es que la gente que escuche el disco pueda dejar y compartir algún recuerdo en la página. La postal viene con un vino y es una forma de atacar a los sentidos, y proponer eso, una escucha de la música degustando un vino”, detalla el mendocino Jorge Troyano sobre su reciente obra que se puede comprar a través de Mercado Libre.

Composiciones como “Mariposa”, “Milongueala”, “Desiertos” o “Pastafrola de dulce de leche” son algunos de los títulos compuestos por el mendocino, que invitan a un viaje entre el pasado y el presente, con la guitarra como vehículo de su música.

“Muchos discos que he grabado han sido como intérprete y sobre todo en el proceso fue soltar esa parte interpretativa y enfocarse en la música de uno. Que es muy difícil, porque a veces como músico tiende a hacer la música de otros y no lo propio. Y venía con ese conflicto de desprenderme de eso y enfocarme en lo mío. Y a partir de ahí conectarme con lo que tenía pensado, el lenguaje volcarlo al instrumento. Llevó muchos años con mucha prueba y error, porque lo hice sin escribir nada, yo tenía un orden de esas diez canciones pensando en el espectáculo. Y a partir de eso trabajé las ideas tocando. Incluso tengo diez horas de grabación por tema, que luego resumí en cuatro minutos. Y la búsqueda de la sonoridad del instrumento que sale de lo tradicional que conocemos”.

Todas las músicas contienen audiovisuales realizados por Lautaro Fuentes, Lucía Riera, Milagros Arias, Hernan Ocampo, Miguel A. Gómez Díaz y Leticia Troyano.

Y el concepto de recuerdo viene precisamente de su época de desarraigo, hace dieciséis años cuando dejó la provincia para afincarse en Buenos Aires y esos momentos comenzaron a disiparse en la memoria.

“Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, primero dejas de tener un entorno de amigos y muchas historias se van perdiendo. Y además que la vorágine de la ciudad no permite el explayarse en una historia. Entonces me pasó de perder un poco los recuerdos. Y me quedó en el aire esa idea y lo quise volcar en el disco”, relata el músico quien en su larga carrera ha indagado en la obra de Tito Francia y Roberto Quinteros, como grandes exponentes de la guitarra criolla.

En enero, Jorge Troyano regresará a Mendoza y ofrecerá una serie de conciertos en festivales en San Rafael y prepara la presentación oficial de su reciente disco en su provincia. Un tránsito para desandar las memorias y dejarse llevar por la buena música.