El Funeral: Una gran película para salir del tedio de las series y del rigor de los estrenos

Cuando el cine aborda temas relacionados con la muerte, por lo general lo hace desde el drama o el terror, pocas veces se toma la licencia de encararlo desde la celebración de la vida y con cierto sentido del humor. Sin embargo, “El Funeral” (Get Low, también aparece como El último gran día) esta gran pieza del director Aaron Schneider, disponible en Amazon Prime, se da la oportunidad de encarar el tema desde la perspectiva del protagonista, Félix Bush, encarnado por el genio actoral de Robert Duvall, bajo la consigna -y una duda que muchos hemos tenido en algún momento de la vida-: “¿Qué dirá la gente de mí cuando muera?”.

Así, la historia describe los últimos días del personaje, Félix Bush, que decide organizar su propio funeral al que por supuesto, también tiene planeado asistir vivo. Esta idea surge a partir de una serie de comentarios que llegan a él y que no lo dejan bien parado. Es que, en realidad, el hombre que fue conocido en su juventud como un soñador inquieto y atractivo, se convirtió en un temible anacoreta, que vive aislado del pueblo, en las estribaciones de los Montes Apalaches, al este de Tennessee. Las maledicencias, las historias oídas -inventadas o distorsionadas- y la vida alejada de todo contacto social, fueron agigantando con los años la figura de un hombre terrible y detestable en la fantasía de los lugareños.

Schneider logra plantear el tema con visos de humor mientras comienza a desandar el camino del protagonista, hasta conocer los motivos que lo llevaron a tomar decisiones determinantes en su vida.

La película no es nueva. Se estrenó en 2010 y está basada en la historia real de un hombre llamado Felix Bushaloo “Uncle Bush” Breazeale, en 1938. Cuenta con un reparto de lujo: además de Duvall, están Bill Murray, Lucas Black, Sissy Spacek, Bill Cobbs, Shawn Knowles, Andrea Powell, Lori Beth Edgeman y Chandler Riggs.

Robert Duvall recibió elogios abrumadores de los críticos, de medios como The Wall Street Journal y The New York Times, y ganó el premio de Hollywood a Mejor Actor, luego de su estreno en el Toronto International Film Festival. Algunos críticos la calificaron de demasiado sentimental y poco clara, pero los personajes son atractivos y muy agradables, con interpretaciones discretas en las que muchas cosas se dejan sin decir sutilmente.

El film recibió una enorme cantidad de nominaciones, entre las que se destacan Mejor Ópera Prima y Mejor Actor Secundario para Bill Murray, de Premios Independent Spirit; Mejor Actor Principal, de la afamada Critics Choice Awards; de la Screen Actors Guild y del Sindicato de Actores para Robert Duvall; cuatro nominaciones de Satellite Awards; y Mejor Director Novel de la Asociación de Críticos de Chicago.

Una linda película, divertida por momentos y profunda en otros, que permite plantearse la muerte como una reconciliación con la vida.

El Funeral. 2010. Estados Unidos. Dirigida por: Aaron Schneider. Protagonizada por: Robert Duvall, Bill Murray, Lucas Black, Sissy Spacek, Bill Cobbs, Shawn Knowles, Andrea Powell, Lori Beth Edgeman y Chandler Riggs. Género: Drama, Thriller, Basada en hechos reales. Disponible en Amazon Prime video. Nuestra opinión: Muy Buena.