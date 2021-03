El fin de una era: Palito Ortega ya empezó a planear su gira de despedida

Cuando la pandemia pase y se normalicen los shows en vivo, y ya no se necesiten protocolos para los encuentros masivos, la música argentina vivirá uno de los momentos más emotivos de las últimas décadas: Palito Ortega , el rey tucumano de la canción popular, le dirá adiós a los escenarios, después de más de medio siglo sobre ellos.

Así lo confirmó en una reciente entrevista en el programa que tiene su gran amigo Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre Córdoba, “La movida de la noche”. Allí Palito, quien el pasado 28 de febrero cumplió los 80 años (aunque fue anotado en el registro civil el 8 de marzo), habló largamente sobre su presente personal y profesional.

A lo largo de su carrera, dio clásicos como “La felicidad”, “Corazón contento”, “Un muchacho como yo”, “Despeinada” y “La sonrisa de mamá”, y fue de hecho él mismo quien abonó a la idea de que nunca se retiraría del escenario. Al menos mientras su salud físico se lo permitiera.

La exclusiva sorprendió a todos: “Estás preparándote en un proyecto de recorrer el país y el mundo a título de despedida. ¿Es así?”, insinuó Mateyko durante la transmisión, y Palito no tardó en asentir: “Sí, yo quiero despedirme de la gente, fueron muchos años”, dijo. “Tengo como ese sentimiento de gratitud, me dieron mucho, mucho más de lo que soñé inclusive en algún momento”, reconoció, remarcando su dorada trayectoria. “Yo hablaba de soñar y siempre lo dije, me quedaba corto, tomando como referencia el punto de partida de mi vida, la historia de mi vida”.

Fue ahí, en esa intimidad que se fue generando en la conversación de los dos amigos, que precisó su idea de retirarse, siempre dejando en primer plano el agradecimiento que le tiene a su público. “Evidentemente, todo lo que alcancé fue gracias a la gente y me parece que, nobleza obliga, uno tiene que pararse ahí y decirle: ‘Muchas gracias’”, reconoció.

Hasta ahora, adelantó que la idea era hacer una gran gira de despedida por las principales provincias del país, pero que pronto se dio cuenta que su público de otros países también le iban a pedir un último concierto, por lo que - cuando se levanten las restricciones por el coronavirus- también irá con su infatigable guitarra a Los Ángeles y a algunos países de América Latina, como México, Chile y Colombia.

“¿Qué pasó en tu corazón cuando sonó la palabra ‘despedida’?”, le preguntó Juan Alberto, a lo que Palito confesó, no sin un dejo de nostalgia por su pronto adiós: “Uno no puede negar que siente algo muy particular pero, sin egoísmo, yo soy un fanático de los cantantes nuevos y siempre estoy tratando aportar o ayudar”, señaló. “Es así el curso de la vida. Hay una generación de muy buenos artistas nuevos”, agregó, dando a entender que, llegado el caso, muchos artistas continuarán su legado, interpretando sus clásicos.