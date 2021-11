El Festival de Cine de Mar del Plata empieza hoy con actividades en vivo y por streaming

Mucho más que otros de su tipo, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ha tenido muchos altibajos, interrupciones, vueltas gloriosas y trastabilleos a lo largo de su historia. A eso se debe que, pese a haber sido fundado en 1954, este año recién cumpla 36 ediciones.

La pandemia lo afectó y, adaptándose a ella, había planeado que este 2021 su programación se desarrollara totalmente de forma virtual. Pero la precaución devino en una feliz sorpresa cuando, hace tres meses, decidieron equilibrar una parte en internet y otra hacerla de forma presencial, desde hoy al 28 de ese mes. Una buena noticia para la cinefilia nacional.

Casi a contrarreloj hubo que reconfigurar los planes para este formato mixto: preparar las salas, convocar a técnicos, preparar alojamientos, coordinar viajes y arreglar con productoras, sin contar los detalles organizativos que suponen los protocolos. La decisión devino en que, lo que iba a ser un certamen “austero”, pueda ahora estar a la altura de su rango, puesto que se pudieron incorporar películas que tenían estrictas cláusulas de exhibición (se sabe de los peligros de que se filtren antes de sus estrenos oficiales).

El resultado son unas 150 películas, repartidas en ocho salas y en el streaming, al que se podrá acceder desde cualquier parte del mundo. Se puede consultar de forma completa en mardelplatafilmfest.com/36/es/.

Los programadores procuraron mantener en alto el nivel internacional, al punto de que se podrán ver (eso sí, solo en sala) algunas de las películas que han tenido mayor repercusión en la temporada, como “Titane” de Julia Ducournau (Palma de Oro en Cannes) y “El poder del perro” de Jane Campion (próximamente en Netflix). Además, algunos estrenos también esperados como “Vortex” de Gaspar Noé (dirigiendo al mítico Darío Argento) y “Veneciafrenia” (la última de Álex de la Iglesia).

La apertura será un emotivo homenaje, pues se verá (también de forma online) el documental “Tres a la deriva... del acto creativo”, el documental póstumo de Pino Solanas, fallecido por Covid-19 en noviembre del año pasado. Será presentado por su viuda, la actriz Ángela Correa, y su amigo, el pintor Luis Felipe Noé.

La Competencia Internacional se la disputarán “Petite maman” de Céline Sciamma (Francia), “Álbum para la juventud” de Malena Solarz (Argentina), “Diários de Otsoga” de Miguel Gomes y Maureen Fazendeiro (Francia, Portugal), “El otro Tom” de Rodrigo Plá y Laura Santullo (Estados Unidos, México), “Espíritu sagrado” de Chema García Ibarra (España, Francia, Turquía), “Hellbender” de John Adams, Toby Poser y Zelda Adams (Estados Unidos), “Hit the Road” de Panah Panahi (Irán), “Kim Min-young of the Report Card” de Lim Jisun (Corea del Sur), “Quién lo impide” de Jonás Trueba (España), “Re Granchio” de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis (Italia, Francia, Argentina), “The Girl and the Spider” de Silvan y Ramon Zürcher (Suiza) y “What Do We See When We Look at the Sky?”, de Alexandre Koberidze (Georgia).

El mendocino Mariano Cócolo podría ser reconocido por “Un cráneo” Competencia Argentina de Cortos.