El ex Oasis, Noel Gallagher, criticó a Harry Styles: “No trabaja como los músicos reales”

Noel Gallagher, el ex guitarrista principal de Oasis, volvió a criticar a Harry Styles, a quien acusó de no trabajar tan arduamente “como lo hacen los músicos reales”. Además, el compositor y cantante dijo que ‘The X Factor’, el programa del cual salió Styles, “no tiene nada que ver con la música”.

El ex compositor y segundo vocalista de Oasis, Noel Gallagher, apuntó contra el artista del momento Harry Styles y criticó la forma en que realiza música.

No es la primera vez que Noel demuestra que no le gusta para nada la música de Styles

“No me digas que crees que Harry Styles está ahora en una habitación en algún lado escribiendo una canción. Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas. Te puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica en sus manos mientras trata componer alguna melodía” dijo el artista.

Por otro lado, destrozó al programa en el que Harry alcanzó su fama y consiguió su lugar en ‘One Direction’, banda británica juvenil reconocida mundialmente. “The X Factor es un programa de televisión, no tiene nada que ver con la música, no tiene nada que ver en absoluto, así que cualquier cosa que haya surgido de allí no tiene nada que ver con la música” añadió Noel.

Harry Styles acaba de lanzar su tercer álbum y pasa por un gran momento musical

Además, dijo que las estrellas salidas de concursos de canto no trabajan tan arduamente como los músicos “reales”.

Pero esta no es la primera vez que Noel arremete contra el compositor británico. En 2017, habló sobre el nuevo tema en su momento de Styles, ‘Sign Of The Times’. “La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos, calvos y con tatuajes que se desvanecen. Se sientan en su garaje y escriben cosas como ‘Sign Of The Times’ para Harry Styles. ¡Lo cual, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos!” dijo con dureza.

Inclusive, siguió criticando a Harry, luego de que su esposa Sara MacDonald y su hermano Liam Gallagher defendieran lo hecho por el artista. Noah respondió a lo que dijo su mujer, quien aseguró que Styles le “hacía recordar a Prince”. “Sin siquiera escucharla, puedo asegurarles que no es como Prince” lanzó Gallagher.

LA ACTUALIDAD DE HARRY STYLES

Con 28 años, Harry es de los artistas más influyentes y escuchados de la música actual. Styles acaba de lanzar su sencillo ‘As it was’, el primero de su tercer disco. ‘Harry’s House’ es el tercer álbum de estudio en solitario de Harry Styles y su primer lanzamiento musical desde el álbum de 2019, ‘Fine Line’. El nuevo álbum de 13 canciones se grabó en varios lugares del Reino Unido, Los Ángeles y Tokio de 2020 a 2021.