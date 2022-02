El ex Oasis, Liam Gallagher, anunció su regreso a la Argentina: Todo lo que sabemos de su show en el Movistar Arena

Los shows internacionales se siguen sumando a la agenda argentina y con ellos llega una nueva visita ansiada al país. Liam Gallagher anunció que vuelve a Argentina después de un comienzo de año movido.

A pocos días de haber lanzado su sencillo “Everything’s Electric”, prepara un nuevo disco con material inédito para estrenar en mayo y que lo llevará a recorrer varias partes del mundo para presentarlo.

En este marco, el músico anunció su vuelta al país para el próximo 10 de noviembre en el festival Movistar Arena. Las entradas para su preventa exclusiva para clientes de BBVA comienzan hoy al mediodía y se extiende hasta el 18 de febrero a las 11 horas o hasta agotar stock. La venta general comienza el mismo viernes 18 al mediodía. Las entradas se pondrán a la venta en movistararena.com.ar.

Gallagher visitó el país por última vez en 2018 cuando participó del Lollapalooza.

El ex vocalista de Oasis se ha consagrado como uno de los músicos más legendarios de los ‘90 y es todo un ícono del rock clásico. Con sus dos álbumes As You Were (2017) y Why Me? Why Not (2019), los cuales forman parte de su carrera solista que comenzó en 2009, el músico ha marcado una nueva etapa de su carrera y ha logrado gran repercusión en las listas.

Su tercer álbum ha generado grandes expectativas. C’mon You Know saldrá a la venta el próximo 27 de mayo y fue presentado con “Everything’s Electric” durante la ceremonia de los BRIT Awards la semana pasada. El artista lo había anunciado previamente por su cuenta de Twitter, donde invitó a sus seguidores a formar parte del lanzamiento.

El músico presentó el primer adelanto de su disco en los BRIT Awards.

“Voy a presentar mi nuevo sencillo Everything’s Electric en los premios Brit de este año y te agradecería que dejaras de hacer lo que estabas haciendo y sintonizaras aplausos”, twitteó.

La canción fue co-escrita por Gallagher y Dave Grohl, a quien conoció cuando Foo Fighters tocó con Oasis en una larga gira. Las especulaciones de una colaboración entre ambos artistas eran grandes, y ahora ha llegado.

“Con un fraseo crudo y rítmico, esto es lo más parecido a rapear para el gruñido icónico de Liam, y ese ataque de punk y hip-hop se destaca con un bajo furioso. Mientras tanto, la guitarra con slide, las florituras del piano y los inquietantes coros de Liam rinden homenaje al posiblemente mejor momento de los Stones”, dice el comunicado.

Allí explican que Liam quería una canción que combinara la dinámica de “Sabotage”, de Beastie Boys, con la sensación de tensión y peligro creciente de “Grimme Shelter” de los Rolling Stones.