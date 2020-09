El diablo a todas horas: un thriller de Netflix sobre mentes perturbadas

Uno de los estrenos más esperados de este 2020 se trata de este thriller dirigido por Antonio Campos, conocido por participar en la producción de las primeras dos temporadas de la aclamada serie The Sinner.

Con un elenco lleno de caras conocidas, donde vemos a Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Sebastian Stan, Riley Keough, entre otros, esta historia nos llevará a la cara más retorcida de los integrantes de Knockemsitff, Ohio.

Ambientada entre 1945 y 1965, en medio de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietman, veremos en sus personajes diferentes actitudes que rozan la crueldad y lo siniestro, todo en un marco de fanatismo religioso.

Vamos por partes, es demasiado extensa. Si bien es entretenida, la verdad es que es bastante plana porque para sus dos horas y poco más de duración, no hay demasiados momentos de tensión que generen un quiebre en la trama. Todo llega casi hasta el final.

Lo atractivo del film puede situarse en cómo van pasando los años a medida que la historia avanza y el espectador se sumerge, sin percatarse del tiempo, en la evolución de sus personajes que, si bien anteriormente remarqué que me parece un film plano, es bastante atrapante.

En un personaje con una doble moral, encontramos a un Robert Pattinson que sigue sorprendiendo con sus actuaciones.

Sumado a esto, la historia podría apreciarse como dos historias paralelas, ya que por un lado acompañaremos la vida de los personajes que permanecen en el pueblo y por el otro, a la pareja Henderson.

Algo que no me pareció para nada acertado es que el futuro de los personajes parece ser únicamente el vínculo que mantienen con Arvin, el personaje de Holland, que en principio parece que cada uno tendrá su momento de brillar, pero al final todos terminan a su merced.

Me parece fundamental destacar las actuaciones del elenco, que sin ninguna duda es el alma de este film. Cada uno se destaca en su tarea y lo hace de forma exquisita.

Tom Holland le dará ese toque de intensidad a la historia, uniendo a cada uno de los personajes que seguimos durante más de hora y media. Pattinson no para de sorprender, ahora con su actuación de predicador que lejos de un ciervo del señor, termina siendo uno de los personajes más oscuros de la historia.

Por otra parte, los Henderson interpretados por Jason Clarke y Riley Keough se volverán de los más retorcidos de todo el film, que con sus actos morbosos por momentos generan cierta incomodidad en el espectador.

El fanatismo religioso llevará a algunos de sus personajes a cometer las atrocidades menos esperadas.

Y sin falta, es necesario mencionar la actuación de Bill Skarsgard, que ya después de haberlo visto en su papel tan perturbador en la adaptación de Stephen King, sigue sumando reconocimiento a su carrera con este personaje que termina llegando a los extremos y la locura, cegado por la fe.

En fin, si tenemos que definir a esta película es peor de lo que pudo haber sido. Con todos los ingredientes que tenía en sus manos el director, podría haber llevado a Netflix un resultado mejor que el que tuvimos. Aunque vale la pena aclarar, se merece una oportunidad.

El diablo a todas horas (The devil all the time). 2020. Estados Unidos. Dirigida por: Antonio Campos. Elenco: Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard, Sebastian Stan, Riley Keough, Jason Clarke, Eliza Scanlen. Género: Thriller. Disponible en Netflix. Nuestra opinión: Buena.