El Cuarteto de Nos, nominado a los Grammy Latinos y con shows exclusivos para Argentina

Como muchos otros artistas, la emblemática banda de rock uruguaya creía que la pandemia duraría un par de meses. Con muchas ilusiones de continuar con la gira de su último trabajo discográfico “Jueves”, los integrantes de El Cuarteto de Nos tuvieron que dejar las expectativas atrás y comenzar a mirar en nuevos proyectos para realizar en pandemia.

Así surgió su Live Show “Jueves Tour” o #JuevesLiveStreaming, que presentaron por primera vez en vivo el 5 de septiembre desde Uruguay para el mundo. Pero como para los argentinos este grupo de rock es uno más de los nuestros, este fin de semana presentan dos días exclusivos para su público del país limítrofe.

Animándose a una nueva experiencia después de 36 años como banda, presentaron por primera vez un streaming. “Es una experiencia tan nueva que no se sabe, no tiene nada que ver con un show en vivo o presentarse en un estudio de televisión o radio, es muy novedoso. Para nosotros que lo disfrutamos muchísimo y para todo el feedback de la gente que claro vino después del show, no es el aplauso en el momento, todos los comentarios fueron muy positivos y agradeciendo”, cuenta su vocalista Roberto Musso a Los Andes.

En medio de tanto lío y con este año pandémico, como expresa él, encontraron una forma de arrimarse a todo su público que quedo a la espera de su visita este año. Y como muchos esperaban escuchar las canciones de su último trabajo, esta fue la oportunidad perfecta.

“Hicimos hincapié en el último disco porque pudimos presentarlo en vivo acá en el Arena de Uruguay, en el Luna Park, en Córdoba y Santiago de Chile pero toda la parte del norte habían quedado para este año y estábamos preparando una gira por Estados Unidos, por eso le estamos dando preponderancia a ‘Jueves’ pero también hay canciones que hace un montón de tiempo no tocábamos.”

Presentando su 16° y más reciente disco, el Cuarteto de Nos habilitó durante ayer y hoy su show por la plataforma de Live Pass donde repasan temas de sus antiguos trabajos, algunos que hace tiempo no hemos disfrutado.

- ¿Qué experiencia se llevan de su primer show por streaming?

-A nivel artístico, disfrutamos muchísimo ese show de una hora y poco, el repertorio que armamos fue con canciones más teatralizadas, con puesta en escena, no tanto la banda en formato rockero porque no tiene tanto sentido. En los shows, nuestro público es un elemento artístico más del show, como la guitarra, la batería, el sonido mismo. Hay tanta interacción, esa catarsis psicológica que la gente hace con las letras de las canciones es súper importante, y al no estar ese elemento en el show, hay que suplirlo por otras acciones.

- El formato es como si el público estuviese ahí con ustedes ensayando…

-Es desde el estudio de Santiago donde hemos grabado algunas voces, pero con una escenografía un poco mas linda que cuando ensayamos (ríe). Son tres cámaras, el espectador va a estar en el living de su casa mirandolo con un vasito de cerveza y con el ojo metido en el escenario de nosotros, que ni siquiera es un escenario, sino que la cámara esta itinerante entre nosotros.

- ¿Cuál fue el desafío más grande?

-Es interesante que fue en directo, sin editar ni nada, el show fue lo que duro. Es difícil, en este aspecto sin público, hacerse cargo de los silencios entre canción y canción, en el show en vivo eso esta a cargo de la gente. En este caso, la ensayamos mucho e hicimos un hilo conductor que creo que la gente lo va a valorar mucho.

- ¿Se sienten cómodos con el formato streaming?

-Son carriles diferentes, no va a sustituir el show tradicional independientemente de que esta normalidad no nos alcance hasta nuestras muertes (ríe), pero pienso que puede ser una alternativa interesante, al menos lo que vivimos nosotros de que tener un repertorio diferente al show adrenalínico con la gente saltando es súper interesante. Hay que arriesgarse y ver como evoluciona, yo no creo que lo sustituya, pero para hacerlo de vez en cuando esta bueno.

- Imagino que fue más tranquilo que un show en un estadio…

-En el momento que arranca el show te olvidaste de todo, quizás tenés más presión en ese momento que cuando estas tocando frente a cuarenta mil personas. Es raro porque tenés la presión de no saber cómo esta saliendo, de poder tener fallas técnicas que no sabes que puede pasar, cuando estas con el publico ves el resultado segundo a segundo. Lo vivimos super light, fue un show que se nos pasó muy rápido.

- ¿Cómo están viviendo estos meses?

-Organizando este año maldito y pandémico (ríe). Acá estamos más tranquilos que en Argentina, mucha actividad económica esta abierta, fallecieron 50 personas en todos estos meses, pero justamente el área de los shows es la que va a tardar mas en abril. Funcionan algunos teatros, pero para foros mas chicos, con poca gente en el escenario. Estamos esperando a ver qué pasa en el verano al aire libre con espacios más grandes.

- ¿En dónde los agarró la noticia de que se venía el aislamiento?

-Cuando empezó el tema de la pandemia estábamos de gira por México, en el Vive Latino y creo que fue el último show multitudinario del planeta. Tuvimos que suspender una gira que teníamos por Centroamérica y tomamos la decisión de venirnos, sino quedábamos varados. Hicimos auto cuarentena cada uno en su casa, van a ser siete meses de eso, y lo único que hicimos fue el Pilsen Rock que este año fue virtual, pero ese show fue grabado. Este fue en ruedo directo con la adrenalina de los errores que no se van a borrar nunca (ríe).

- ¿Y prefieren la espontaneidad?

-Sí, para el show del Pilsen Rock que teníamos la chance de editar, al final le dejamos la desprolijidad en general porque le daba ese gustito a show en vivo porque sino es un video de Youtube.

Nominación a los Grammy

En medio de todo el caos y la incertidumbre que acoge a los artistas, los uruguayos recibieron una linda noticia que levanta un poco el espíritu algo desilusionado del grupo. Recibieron dos nominaciones a los Latin Grammy a Mejor Disco de Rock por ‘Jueves’ y a Mejor Canción de Rock por ‘Mario Neta’.

“Fueron unas buenas noticias en este año. El año pasado cuando salió el primer corte ‘Punta Cana’ calzó justo en el Grammy Latino y estuvo nominada a mejor canción de rock. Pero este año esperábamos que estuviera el disco y quedo nominado. Son dos nominaciones, pero con la pena de que no vamos a poder ir, todas las otras veces hemos estado en Las Vegas porque a nivel de promoción está buenísimo pero este año tendremos que vivirlo desde casa.”

Este último trabajo fue una oportunidad especial donde el grupo expandió el abanico sonoro que venían trabajando y coordinaron este proyecto con cuatro productores: Juan Campodónico, Camilo Lara, Héctor Castillo y Eduardo Cabra.

“El disco salió concebido por 9 canciones todas distintas entre sí, esa fue un poco la idea de hacer con varios productores, son distintas en su concepto artístico y letras, por eso no hubo mucha predilección, sino que las íbamos sacando porque nos iban gustando cómo quedaron más que por lo que nos gusta”, afirma Roberto.

“Pero ‘Punta Cana’ o ‘Mario Neta’, que tiene un arreglo medio peruano con rock en el estribillo, son geniales. También ‘Contrapunto para humano y computadora’ que es una de las rarezas del disco y en vivo la rompe, en el streaming es uno de los puntos más altos.”

- ¿La inspiración viene de situaciones personales?

-Vamos cambiando mucho, después de tantos años de trayectoria y edad biológica acumulada te hacen cambiar y ver lo que has vivido. Yo como responsable de la mayoría de las letras he buscado el constante cambio y ha sido un poco lo que nos ha conectado con generaciones mucho más jóvenes de nosotros, el público mayoritario de nosotros tiene entre 20 y 30 años.

- ¿La situación que estamos atravesando te inspiró a escribir?

-No va a existir la canción del coronavirus del Cuarteto (ríe). Obviamente va a quedar impregnado a nuestros personajes y a temas que estamos viviendo. Va a ser algo que nos va a marcar pero es un momento que emocionalmente no me ha inspirado más ni menos que otros, es más cómo vamos a hacer para salir de esto.

- Sus canciones tienen una fuerte carga política…

-Este disco tiene un poco más de situaciones y personajes políticos si querés llamarle, de la realidad Latinoamericana que estamos viviendo o personajes de carne y hueso con que podés empatizar más. Pero fíjate que el anterior era un disco más de realismo mágico, pero con personajes que igualmente nos pintaban. Inspiración se puede sacar de cualquier lado, por eso hay canciones tan disimiles, ‘Mario Neta’ habla sobre el consumismo de esa persona que se levanta a las 7 de la mañana a comprar cosas que no sabe si quiere, pero necesita.

- ¿Cómo se está viviendo el ámbito cultural allá?

-Acá el nuevo gobierno subió y a la semana los apaleo el coronavirus, pero siempre lo primero que se recorta es la cultura, muchos de los gobiernos asumen que es algo de lo que se puede prescindir. Acá ha cambiado porque últimamente ha sido buen exportador de productos de la música y todo lo que genera eso es plata que ingresa para el país y son fuentes de trabajo, que ahora que no están te das cuenta cuánto aportan a la gente que trabaja en el sector.

Es una cuestión que nunca se ha discutido con la seriedad que amerita. No sólo golpea al artista sino a todo el entorno laboral, y es una cuestión de tiempo para ver hasta cuando es un tema preponderante para seguir recortando todo lo que engloba a nuestras vidas emocionales y económicas, va a llegar un punto que va a haber que buscar otras alternativas.