El clásico film “A League of Their Own” se convertirá en una de Amazon

La película “A League Of Their Own” (“Un equipo muy especial”), le mostró al mundo entero la historia de los equipos de béisbol femeninos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial y ahora, dicha ficción será adaptada a serie por Amazon Studios.

La trama original fue dirigida por Penny Marshall y entre los protagonistas estaban Genna Davis, Madonna, Lori Petty y Tom Hanks. Los capítulos venideros serán co-creados por Will Graham (”Mozart in the Jungle”) y Abbi Jacobson (”Broad City”), quien también actuará. El proyecto involucra también a Sony Pictures TV.

“A League Of Their Own” tendrá episodios de una hora sobre la All-American Girls Professional Baseball League, gestada en 1943 y que se mantuvo activa hasta 1954. La historia abordará una mirada más profunda sobre la raza y la sexualidad, siguiendo la travesía de un grupo completamente nuevo de personajes, mientras crean sus propios caminos hacia el campo, tanto en la Liga como fuera de ella.

El elenco confirmado hasta el momento incluye a Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack, Roberta Colindrez y Priscilla Delgado.

“Los creadores Will y Abbi han tomado una película clásica, reimaginándola para una nueva generación con nuevos personajes y su visión fresca y moderna de una historia atemporal de grandes sueños, amistad, amor, y por supuesto, béisbol. Estamos muy emocionados de aliarnos con Sony para traer esta nueva y emocionante serie a nuestros clientes Prime Video alrededor del mundo”, comenta Vernon Sanders, el co-director de Televisión en Amazon Studios.