El cine local pisa fuerte en las plataformas

En los últimos años, el engranaje de la industria audiovisual mendocina va cosechando años de experiencia, formación y dedicación, para que Mendoza sea una plaza fuerte en el cine y la televisión. A comienzos de los 2000 tal vez era inimaginable este presente, donde siempre, la mirada estaba puesta en Buenos Aires y nuestra provincia solo había sido protagonista de algunas producciones nacionales e internacionales.

Pero con el crecimiento exponencial de las plataformas como la ventana al mundo para el mundo del cine y la pantalla chica, esa brecha se fue acortando y hoy, nuestro paisaje y los profesionales del área gozan de un prometedor presente, con futuros proyectos alentadores para el sector.

Después de cinco semanas intensas se culminó el rodaje de la película “Historias Invisibles”, dirigida por Guillermo Navarro y producida por Río Films, la productora de la mendocina Sofía Toro Pollicino. El filme fue filmado íntegramente en la provincia y contó con la actuación de Eleonora Wexler, Vanesa González, Antonella Ferrari, Pinti Saba y un elenco de artistas locales.

La película protagonizada por Eleonora Wexler se filmó integramente en Mendoza.

El drama es atravesado por la historia de dos mujeres que luchan en la marginalidad y una red de trata que cambiará sus vidas para siempre.

“Estuvimos a unos días de comenzar el rodaje el año pasado y se atrasó. Ahora vamos a empezar con toda la parte de edición, queremos aplicar a festivales grandes, que tanto el director como yo participamos en otras oportunidades. Y pensamos el estreno para mediados del año que viene, con la intención que las plataformas se puedan interesar en la película”, detalla Sofía Toro, productora del largometraje.

-¿Hoy la ventana para el cine son las plataformas?

-Sí. Y también hay una realidad socioeconómica que hace que el cine sea caro. Es hermoso ver tu película en una pantalla grande es nuestro sueño. Pero me parece y después de la experiencia de estrenar dos películas en las plataformas, en plena pandemia y realmente me sorprendió. Porque llegó mucho más rápido y en paralelo a un montón de lugares donde no hubiera llegado con el cine. Y eso socialmente genera paridad para con las producciones y es bueno hacer estrenos de esa manera. Es una gran ventana que equipara situaciones.

Con una mirada optimista del presente de la industria, la productora tejió lazos con colegas de Buenos Aires y el resto del mundo, para que se interesen en la provincia como un lugar con todas las condiciones para desarrollar el cine.

“Creo que estamos en el momento donde uno empieza a cosechar lo que plantó durante muchísimos años y con generaciones anteriores, es un trabajo conjunto y sostenido. Y me da la impresión que estamos cosechando el trabajo de formarnos y construir lazos afuera, que son para que inviertan acá. Y Mendoza definitivamente tiene todo para posicionarse como una costa oeste, como un polo audiovisual interesante. Por ejemplo, en “Historias Invisibles” la historia se centra en cinco provincias, pero solo fue filmada acá. Y hay un apoyo muy valioso también del Estado, desde que un municipio te ayude con un corte de calle, una locación, y eso es muy valioso. Y hay una política audiovisual que estamos bien posicionados y es el momento ideal, porque Buenos Aires está explotado de trabajo y no hay técnicos. Por eso es el momento ideal para que vengan a trabajar y abrir el juego”.

La primer serie filmada en Mendoza para Amazon

En el interés de las plataformas internacionales de invertir en el país, por primera vez se vendió a Amazon la serie “Iosi, el espía arrepentido”, una serie dirigida por Daniel Burman filmada en Mendoza.

“La producción de la serie me contrataron para hacer el servicio de producción en Mendoza y puntualmente filmamos en las dunas del Nihuil. Y fue un excelente proceso porque hubo mucha gente trabajando del medio y sobre todo del lugar, en cuanto a toda la logística que movió el rodaje. Y es el primer proyecto que hace la plataforma acá y durante el rodaje fue un orgullo para todos ser parte. Lo que se sabe es que se estipula el estreno para el año que viene, se publicó el elenco de la serie con Mercedes Morán, Natalia Oreiro, Alejandro Awada, entre otros”.

Otra buena noticia, viene de la mano de la película “La Furia”, realizada en Mendoza y estrenada el año pasado, ahora fue vendida a Televisa Latinoamérica y otra plataforma internacional de renombre, donde hará su debut.

-¿Qué le falta a Mendoza para dar el salto?

-Creo que tiene que ver con consolidar algo tentador para producciones de afuera, como el caso Ibay que puedan generar una inversión grande y venga Disney a filmar acá. Una semana o dos, no importa, pero deja una inversión grande en la provincia. Y que lo tentador sea esta devolución fiscal como tienen otros países, como Estados Unidos o Uruguay. Es un acompañamiento en políticas culturales que haría el despegue. Estamos más que encaminados y ya es tangible la cosecha de muchos años de trabajo.

-En cuanto a lo académico, ¿hay un buen nivel?

-Si miras veinte años atrás solo estaba la escuela de Cine. Y hoy hay tres universidades que tienen la carrera, con mucha salida laboral. Y se dan situaciones donde uno trabaja con gente que tiene ganas de crecer y con mucho talento. Y es importante porque por ejemplo el 80% del equipo de la película era egresado de la escuela de Cine. Y ver a toda esa gente consolidando el cine local es muy grato.