El atraco llega a su fin: mira el trailer de la quinta temporada de La Casa de Papel

Finalmente, Netflix anuncio el estreno de una de las producciones más aclamadas de los últimos años. Conocida como el atraco más grande de la historia, la quinta y última temporada de La casa de papel llega a la plataforma el 3 de septiembre, aunque dividida en dos partes.

Una última temporada de 10 capítulos que estrenará sus dos partes con 3 meses de diferencia entre una y otra. La primera contará con 5 capítulos y llegará en septiembre mientras que la segunda se estrenará el 3 de diciembre de 2021.

Como es de esperarse, el adelanto no da muchos indicios de lo que veremos en el transcurso de la serie, aunque algo es seguro: habrá bombardeo. “Los momentos importantes son en los que comprendemos que ya no hay retorno. No tiene marcha atrás”, acompaña la voz de Tokio.

Ya desde que comenzamos a ver la cuarta temporada, sabíamos que quedaba mucho por delante. El final de este último corte da pie a una continuación, siendo que el profesor corre peligro de ser el próximo en la lista, aunque claro está, de alguna forma se fugará.

En cuanto al reparte, es casi seguro que todos formarán parte del elenco, incluida Alba Flores como Nairobi, a quien vimos morir en el sexto episodio de la cuarta temporada. La serie se remonta considerablemente a los flashback y tanto Berlín interpretado por Pedro Alonso como Moscú por Paco Tous, siguen apareciendo pese a que sus personajes fallecieron al final de la segunda temporada.

Con los que no puede haber ninguna duda de que estarán presentes y que ya vimos a gran parte en el trailer, son Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Lisboa), Úrsula Corberó (Tokio), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Darko Peric (Helsinki), Belén Cuesta (Manila), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) y Enrique Arce (Arturo).

Lo único que esperamos es que, a estas alturas y con el éxito alcanzado, sepan darle un final digno a estos héroes que acompañaron al mundo entero.