El actor de la serie “Malcolm” se alejó de la fama y ahora vende aceite

Frankie Muniz es uno de las estrellas de la televisión y cine que, de un momento al otro, desaparecieron del mundo del espectáculo y se dedicaron a otra cosa totalmente diferente a los flashes. “En 2002 fui nominado a un Globo de Oro. En 2020 estoy aquí, sentado frente al espejo mirándome la calva”, confió el actor de “Malcolm” en Twitter.

Con 14 años, el artista fue señalado como el nuevo Macaulay Culkin pero se alejó del mundo artístico antes de los 20. Y ahora confió en sus redes sociales que encontró su felicidad en un negocio ubicado en Scottsdale, Estados Unidos, destinado a la venta de aceites orgánicos, vinagres balsámicos añejos y otros aderezos.

“Quiero ser el rey del aceite de los Estados Unidos”, comparte el joven emprendedor que dirige la tienda junto a su esposa Paige. Se trata de “Outrageous Olive Oils and Vinegars”, local ubicado en pleno desierto norteamericano.

Con el pasar del tiempo, Muniz también ejerció como baterista en dos bandas de rock (You Hang Up y Kingsfoil), mánager musical (actualmente sigue con el dúo electrónico indie Astro Lassoy) y piloto de automovilismo profesional; ésta última le dejó varias conmociones cerebrales y la fractura de varias costillas y la espalda.

“No tengo recuerdos ni de haber estado en Malcolm”, confesó en 2017 y sumó: “Mi madre me habla sobre viajes o grandes eventos a los que fuimos y son historias nuevas para mí. No sé cuál es la causa, pensaba que así era cómo funcionaba mi cerebro. No sabía que debía recordar haber ido a los Emmy cuando era joven”.

Entre 2012 y 2013 sufrió dos pequeños derrames cerebrales: “Tengo el cuerpo de un hombre de 71 años”.

Debutó como actor a los 8 años, en 2000 protagonizó “Mi perro Skip” y luego “Agente Cody Banks”. En los últimos años hizo personajes episódicos en distintas series y cameos. Además, Muniz confió estar dispuesto a participar en un reboot de “Malcolm”. ¿Lo hará?