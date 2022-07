Edu Schmitd: “Hacer canciones es un vértigo lindo”

Para Edu Schmitd el camino de la independencia es una elección y algo natural que se dio desde sus comienzos en la música.

Después de la salida de Árbol comenzó su carrera solista, con un puñado de discos y afianzando su estilo como artista y artífice de canciones. En 2020 y en plena cuarentena, el músico lanzó “Croto”, su último disco, el cual está presentando por todo el país, con una gira por Cuyo, la cual tendrá un show esta noche, en el Willys Bar.

En “Croto” reafirma su estilo, en donde une sonidos como el rock, ska y el folclore, en ocho canciones como “Atahualpa”, “Felicidad” o “Colesterol”. Grabado y mezclado por Álvaro Villagra en estudio “El Abasto” y producido por Alejando Alves, el disco cierra la Trilogía Choco, Loco y Croto.

Esta noche, no estará en plan solista, sino que lo acompañará una banda de músicos locales. Estoy con Franco Cuoghi, Didier Turello y Emiliano Hernández lo secundará en la presentación oficial del disco y el estreno de la nueva canción.

-Después de “Croto”, ¿qué se viene?

-Es raro lo de “Croto”, porque salió hace dos años y recién lo estoy tocando en vivo. Y al mismo tiempo estoy pensando en material nuevo. La semana que viene sale un tema nuevo, con esto de que volvieron los singles. Algo raro para al que nos gusta escuchar discos, pero es más fácil. Ahora salgo con un tema que se llama “Al revés”.

-Luego de la popularidad con Árbol, tu camino solista siempre fue independiente, ¿Se dio por convicción o necesidad?

-Un poco la autogestión es mezcla de necesidad y como se van dando las cosas. Cuando comenzamos con Árbol fuimos independientes, y hasta cuando llegamos al número uno seguíamos siendo autogestivos.

Luego cuando comencé solo, no todo fue fácil, pero entre quedarme en mi casa esperando que me llamen, salí a buscarlo yo y ese es el camino que hago. Hay ciudades donde sueno, hay lugares donde voy a un festival, y otras a un bar chiquito. Es mi realidad y la disfruto también. Lógico me gustaría que la estructura sea otra, o que más gente escuche mi música, pero es el camino que estoy haciendo y lo elijo.

-Es el riesgo de elegir lo que uno quiere hacer y le apasiona.

-Sí. Imaginate que en la pandemia con mi novia hicimos un emprendimiento gastronómico y nos fue re bien, con buenas críticas. Tal vez tendría más plata, pero también un montón de dolores de cabeza. Aunque me gusta la gastronomía, lo que más me gusta es hacer música. Si bien se hace cuesta arriba, lo sigo eligiendo. Prefiero ponerle el cuerpo a salir de gira a estar administrando un emprendimiento gastronómico, y estaría con la cabeza ocupada en otra cosa.

-El arte y la música también siempre son riesgos.

-Todo es medio riesgoso. Cada decisión es tirarse al vacío y es distinto el vértigo que podes tener con un trabajo nuevo, pero hay algo que le pasa al músico argentino en general es que no sabes dentro de dos o tres meses si van a tener trabajo o no. Eso produce un estrés particular y peligroso para la salud mental del artista, que lamentablemente estamos acostumbrados. Y no es bueno acostumbrarse a eso. Yo tengo que estar dos meses antes cerrando fechas porque no sé que voy a hacer en septiembre. Y eso en otros trabajos no sucede.

Después hacer canciones es un vértigo lindo, no saber donde va a ir es parte de la gracia, es como cuando estas conociendo una persona que te gusta. Después los riesgos de no tener una estabilidad sumado a la precarización estructural que tenemos los músicos. No hay subsidio a la música, simplemente en festivales de folclore, donde el rock no tiene mucha cabida.

-En el vértigo de buscar lo nuevo, ¿está el miedo a repetirse?

-No. Siempre mi característica es buscar nuevos estilos, y en cada disco sale algo nuevo en el modo de tocar y de escribir. Y al mismo tiempo hay un tono muy mío, al componer la canción y al interpretarla. Que con el tiempo mirás para atrás y es como mirar a un espejo y ver como es uno. A veces tenes una energía más fuerte, otras más suave. A mi me gustan los discos de Los Beatles porque son muy variados y manejaban muchas energías. Y eso es lo que busco a lo largo del camino, en los shows y en los discos.

La Ficha

EDU SCHMIDT GIRA ALREVES

Día y hora: hoy, a las 22.

Lugar: Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria).

Entradas: $1000. En entradaweb.com.ar