Ed Sheeran y Cherry Seaborn están esperando su primer hijo juntos

La familia de la música se agranda con la llegada del primer hijo de Ed Sheeran (29) y su esposa, Cherry Seaborn (28). Según dio a conocer el diario inglés The Sun, el cantante y la ex jugadora de hockey están cursando los últimos meses de su embarazo.

La pareja habría aprovechado el aislamiento en su casa de Suffolk, en el este de Inglaterra, para mantener en secreto la noticia y la creciente pancita de ella habría pasado desapercibida. Según se pudo saber, el nacimiento estaría programado para finales del verano europeo -el invierno en estas latitudes-, es decir, para el mes de septiembre.

La pandemia se convirtió en la excusa perfecta para el matrimonio para no dejarse ver en público y mantener el embarazo de manera discreta, “pero el momento se está acercando y la emoción ha ido creciendo, por lo que han comenzado a contárselo a amigos y familiares”, expresó una de las fuentes citadas por el mencionado medio.

Ed y Cherry fueron novios cuando estaban en el colegio secundario. Luego de años separados se volvieron a encontrar y “hubo fuegos artificiales”, como revelaron en el vídeo “Put it all on me”, y en enero de 2019 decidieron casarse en secreto.

En diciembre del año pasado, cuando Sheeran estrenó su última canción, anunció que se iba a tomar un descanso tanto de las giras como de las redes sociales. El aislamiento por la pandemia de coronavirus le vino muy bien para eso. En su momento dijo que iba a regresar con música nueva “cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo sobre lo que escribir”, algo que sin dudas le podría dar la llegada de su primer hijo.