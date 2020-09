Ed Sheeran anunció el nacimiento de su primera hija con un conmovedor mensaje

A menos de un mes de que trascendiera la noticia del embarazo, Ed Sherran anunció hoy que él y su esposa Cherry Seaborn se convirtieron en padres por primera vez. Hace una semana nació la pequeña Lyra Antarctica Seaborn Sheeran y el cantante lo anunció a través de las redes.

En medio de un “retiro” del mundo virtual, el músico británico reapareció con una tierna postal y un sentido mensaje para dar a conocer a sus fanáticos la llegada de la cigüeña para su familia. a

“Un mensaje rápido de mi parte porque tengo algunas noticias personales que quería compartir con ustedes ... La semana pasada, con la ayuda de un increíble equipo de partos, Cherry dio a luz a nuestra hermosa y saludable hija, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Estamos completamente enamorados de ella”, comenzó el mensaje del músico que acompañó la fotografía de una manta y dos pequeñas medias.

El autor de “Shape of you” aseguró que “tanto la mamá como el bebé lo están haciendo increíble y estamos en la nube nueve aquí”. Y para cerrar el mensaje pidió respeto para el íntimo momento: “Esperamos que pueda respetar nuestra privacidad en este momento. Con mucho amor, te veré cuando sea el momento de volver, Ed”.

El cantante y la ex jugadora de hockey decidieron llevar el embarazo en secreto mientras completaban el aislamiento en su casa Suffolk (Inglaterra). La escasa actividad a causa de la pandemia de coronavirus los ayudó a mantener la discreción y recién hace algunas semanas trascendió la noticia de que agrandarían la familia.

Ed y Cherry fueron novios en la etapa del colegio secundario, pero al crecer se separaron. Años después se reencontraron y el amor volvió a surgir entre ellos. En enero de 2019 se casaron en secreto. Así lo revelaron el video de la más reciente canción del artista, “Put it all on me”.