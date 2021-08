Dubl1n, el artista mendocino que decidió arriesgar todo en pandemia para cumplir su sueño

El joven lasherino Agustín Follis (21) - el próximo viernes cumple 22- hace un año decidió volcarse enteramente a la música, específicamente al “Sad Trap”, un estilo que tiene base en el trap pero con un tono más melancólico, en donde se reflejan de manera muy particular los sentimientos.

Agustín comenzó su carrera durante la cuarentena. En un momento sumamente inusual, el joven de 21 años decidió que la música ya no sería un hobbie sino que pasaría a convertirse en su trabajo. Ahí, su sueño empezó a tomar forma.

En su cabeza comenzó a diagramar sus próximos pasos. Primero había que definir un nombre, ahora todos lo conocen como Dubl1n, seudónimo que eligió por su gran fanatismo por Irlanda y Escocia. Después había que ponerse a trabajar en su proyecto y decidió emprender este viaje inspirado en artistas americanos como Lil Peep y Coqqe. Ambos músicos traperos especializados en el Sad trap. “Con todo lo que estaba pasando en la cuarentena empecé a escuchar más música “sad” y como aún no tenía mi estilo definido, me decidí por ese que es el que más me caracteriza.” contó a este medio Dubl1n.

Con el paso del tiempo, dejó sus estudios universitarios (estudiaba turismo en la UNCuyo) y comenzó a trabajar en “changas” para poder invertir dinero en su sueño. “Te das cuenta de que la música ya no es un hobbie y es un trabajo cuando empezás a invertir dinero en ella”, afirmó el joven.

Y ese sueño está a punto de cumplirse. Dubl1n lanzará la próxima semana su primer tema 100% realizado desde cero junto a Jimbo Studios , un estudio profesional fundando por jóvenes como él. “Este nuevo tema es muy importante para mí, hace tiempo que vengo trabajando en este género, tiene mucha onda y mis compañeros de estudio me dieron una mano muy grande en cuanto a lo musical, guitarras y arreglos”.

“Luz y sombra” será lo nuevo que escucharemos de Dubl1n, cuyo tema busca mostrar el contraste puntual que marca su título. Este proyecto será muy especial ya que se va a subir a todas las plataformas digitales incluyendo Spotify.

Trap en Mendoza

En los últimos meses la “movida trapera” ha crecido muchísimo en Mendoza. Cada vez son más los jóvenes que se inclinan por la producción musical de este tipo de género y suma día a día más adeptos.

Según Dubl1n, esta movida esta creciendo a pasaos agigantadas: “Para muchos, hacer trap se ha convertido en un sueño de verdad, antes era como un tabú. Ahora hay muchos chicos que se deciden directamente por hacer música y Mendoza se ha convertido en un nuevo lugar para poder lograrlo.”

“Se ha perdido el miedo a lo que lo demás opinen y se esta teniendo mucha mas confianza en lo musical y en lo artístico y eso está buenísimo”, comentó el joven que apuesta e inspira con su “sad a trap”.