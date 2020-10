Drama súper poderoso y suspenso inquietante y divertido en este top del streaming

Si ya volviste de tus ratos al sol o tenés planeado un buen descanso en el sofá en compañía de las plataformas, aquí hay un plan. Nuestro top 3 de películas del streaming esta semana te trae de todo y, como siempre, de altísima calidad.

“The Vast of Night” (Amazon Prime)

Arrancamos con esta película que de entrada te vamos a decir que es, para nosotros, la primera en este top. Pero además un tránsito inquietante, extraño, que te va a desconcertar a la vez que te atrapa.

Dirigida por Andrew Patterson y con un trabajo importantísimo para generarte la sensación de inquietud y mistero en la banda sonora (música de Erick Alexander, Jared Bulmer), hace pie en Nuevo México, Estados Unidos, durante los años 50. Allí, en un pueblito de esos que describiría Sylvia Plath como “pueblo chico, infierno grande”, dos trabajadores de una radio local descubren una frecuencia de sonido que no viene de este mundo y podría cambiar no solo la vida de ellos sino de todo el planeta: para siempre.

Con gran recepción en los Independent Spirit, donde estuvo nominada a Mejor guion novel y en Toronto -donde el público la amó- esta película es un cabal ejemplo de que ciencia ficción y elegancia narrativa son dos asuntos que se llevan muy bien.

Nada de grandes presupuestos, nada de súper efectos especiales. No los necesita. La película, que tiene un guión poderoso escrito por James Montague y Craig W. Sanger, es además la constatación de que el cine de misterio y suspenso no precisa acudir a sustos de fórmula para convertirse en inquietante y original.

Grandes climas, atmósferas espesas y raras harán que te fascines con esta pequeña pero inmensa película que es “The vast of night”.

El sol que abrasa (Netflix)

Nos vamos de las atmósferas enrarecidas y magnéticas de la ciencia ficción y hacemos pie en el drama realista que viene directo de Taiwán, con “El sol que abrasa”.

La película está dirigida por Chung Mong-hong, que también escribió el guión junto a Yaosheng Chang, y podríamos decir que es un filme de crímenes pero también un drama súper posible en cualquier realidad.

“El sol que abrasa” hace foco en la historia de una familia con dos hijos. A-Ho, el más joven, es un pibe problemático, conflictivo, al que siempre hay que estar salvándolo de situaciones que bordean la criminalidad.

Tal vez por eso el padre de la familia, A-Wen, ha puesto sus esperanzas de enorgullecerse en su hijo mayor, A-hao; que es todo lo contrario de A-Ho: calladísimo, enigmático, cumplidor, prolijito, considerado y para nada conflictivo. Pero la vida o las decisiones de estos jóvenes le darán un vuelco a esta historia.

La película es fuertísima, navega entre extremos: de violencia y ternura, de humanismo y crueldad, de climas íntimos o desaforados. Pero la fuerza narrativa, el pulso realista (tanto que sentís que esta historia podría ser la tuya o la mía) le dan a esta tragedia un peso reflexivo contundente.

Es cierto que por momentos se vuelve un poco larga pero tenele paciencia porque el director sabe llevarle el ritmo a esta trama que, en definitiva, habla sobre el amor, el deseo y las pulsiones de la vida.

The man from U.N.C.L.E (Netflix)

Ya nos asustamos, inquietamos y lloramos a buen ritmo. Es hora, entonces, de la pura diversión. Y para eso está The Man From U.N.C.L.E. o El agente de Cipol. La película de Guy Ritchie es una reciente incorporación de Netflix a su catálogo y si no la viste, hacele play cuando quieras pasar un buen rato.

Todo es delicioso, picaresco, entretenido y amable en este filme de acción y aventuras que es la versión cinematográfica de la gran serie que fue los Agentes de Cipol.

Un trío imbatible interpretado por Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander. Dos malos exquisitos en la piel de Elizabeth Debicki y Luca Calvani. Un jefe bien a lo James Bond con Hugh Grant en esa tarea. Más las fórmulas que ya le conocemos a Ritchie en el montaje, los ritmos narrativos basados en la música, los efectos sonoros y un diseño de arte y fotografía asombrosamente pregnantes (mucha platita hay aquí: esa es la clave) hacen de esta película un gran divertimento.

Es de época, sí, de ahí lo fastuoso. Es la guerra fría de los años ’60. Napoleon Solo, de la CIA e Illya Kuryakin, del KGB se ven obligados a trabajar juntos -aunque no se aguantan- y tienen que incluir en el asunto a la hija de un científico alemán desaparecido que es la que los ayudará en la misión: reestablecer el equilibrio en la amenaza nuclear sobre el mundo.

No es la mejor película de Guy Ritchie, que hace rato se vendió al mainstream puro y duro, pero es suficiente como para que te deleites con los giros del relatos, las fórmulas bien logradas entre romance y acción y muchos aires sixties.

La ficha

“The Vast of Night” (EE.UU., 2019, 91 min.). Género: Suspenso. Dirección: Andrew Patterson. Guión: James Montague, Craig W. Sanger. Música: Erick Alexander, Jared Bulmer. Con: Sierra McCormick, Jake Horowitz, Bruce Davis. Plataforma: Amazon Prime Video. Nuestra calificación: Muy buena.

“El sol que abrasa” (Yang Guang Pu Zhao aka, Taiwán, 2019, 156 min.). Género: Drama. Dirección: Chung Mong-hong. Guión: Yaosheng Chang, Chung Mong-hong. Con: Chen Yi-Wen, Samantha Ko. Plataforma: Netflix. Nuestra calificación: Muy buena.

“The Man From U.N.C.L.E.” (EE.UU., 2015, 116 min.). Género: Acción. Dirección: Guy Ritchie. Guión: Guy Ritchie, Lionel Wigram. Música: Daniel Pemberton. Con: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Hugh Grant. Plataforma: Netflix. Nuestra calificación: Buena.