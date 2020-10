Dolor en Hollywood: murió Conchata Ferrell, la actriz que interpretó a Berta en “Two and a Half Men”

En las últimas horas se conoció una triste noticia que enlutó a Hollywood. Conchata Ferrell, mejor conocida por su papel de Berta, la mucama de la serie Two and a Half Men murió este martes, según publicó el estudio Warner en las redes. La actriz tenía 77 años.

“Nos entristece la pérdida de Conchata Ferrell y estamos agradecidos por los años que nos trajo risas como Berta que vivirán para siempre”, tuiteó Warner Bros. TV, el estudio que produjo la serie que fue protagonizada por Jon Cryer y Charlie Sheen.

También a través de Twitter, Cryer compartió un emotivo mensaje para recordar a su compañera de elenco. “Era una hermoso ser humano. Ese exterior brusco que mostraba fue solo una invención de los escritores. La calidez y la vulnerabilidad de Chatty eran sus verdaderas fortalezas. Lloro por la mujer que extrañaré y la alegría que trajo a tantos”, escribió el actor.

Otro de los que escribió en las redes fue Charlie Sheen. “Un amor absoluto. Una profesional consumada. Una amiga genuina y una pérdida dolorosa e impactante”, tuiteó quien lideró la ficción en su primera etapa.

De acuerdo a lo que publica el sitio Variety, Ferrell fue hospitalizada en mayo y pasó más de cuatro semanas en terapia intensiva, donde sufrió un paro cardíaco. Cuando lograron compensarla, fue llevada a un centro de tratamiento a largo plazo, donde la mantenían con un respirador y con diálisis.

El rol más importante que tuvo en su carrera fue el de la mucama Berta, que interpretó a lo largo de las 12 temporadas que duró Two and a Half Men. Por ese trabajo recibió dos nominaciones al Emmy, en 2005 y 2007, como actriz de reparto en comedia.

Nacida en Charleston, Virginia Occidental, Ferrell se graduó de la Universidad de Marshall, donde hizo su primera actuación en el escenario en una comedia dramática. Fuera de la escuela, Ferrell buscó una carrera en el teatro e hizo su debut en el Off-Broadway en 1973 como miembro de la compañía teatral Circle in the Square en Hot L Baltimore de Lanford Wilson. Por su próximo papel se metió en el papel de Gertrude Blum en The Sea Horse, por el que obtuvo los premios Drama Desk, Theatre World y Obie como mejor actriz.

Pasando al cine, apareció en la adaptación de Hot L Baltimore y luego como mucama en la película de 1979 Heartland. En 1992, Ferrell recibió su primera nominación al Emmy por su papel recurrente como la abogada Susan Bloom en LA Law.

Además, estuvo en series muy conocidas como Buffy, la cazavampiros, Teen Angel, Matlock y BJ, y trabajó en otros films como El joven manos de tijera, Network: Poder que mata, Crime and Punishment in Suburbia y Escape Salvaje. Lo último que hizo fue un pequeño papel en un episodio de 2017 de la sitcom The Ranch, protagonizada por Ashton Kutcher, a quien conoció cuando el actor reemplazó a Charlie Sheen en la comedia que la hizo famosa.