Dolor en Hollywood: mataron a balazos a Eddie Hassell, actor de “Los chicos están bien” y “Surface”

Un nueva muerte enluta al mundo de Hollywood. El actor Eddie Hassell, más conocido por sus papeles en la película nominada al Oscar 2010 “The Kids Are All Right”, “Bones” y en el programa de televisión de la NBC “Surface”, falleció después de haber sido baleado durante un robo en Texas.

Quién confirmó la novedad fue su mánager al medio Variety. Según contó, a Hassell le dispararon el domingo por la mañana en lo que parece haber sido un robo de auto, aunque el incidente todavía se está investigando. No está claro en qué lugar de Texas tuvo lugar el crimen.

Hassell nació el 16 de julio de 1990 en Corsicana, Texas. Tuvo varios pequeños papeles a lo largo de los años 2000 y 2010, más notablemente como Clay en la película de 2010 “The Kids Are All Right”, también protagonizada por Julianne Moore y Mark Ruffalo. “The Kids Are All Right” ganó un premio a la mejor película en los Oscars de 2011.

También interpretó a Phil Nance en la serie de ciencia ficción de la NBC “Surface”, actuando junto a Leighton Meester y Lake Bell.

Hassell hizo apariciones en programas de televisión como “Studio 60 on the Sunset Strip” de Aaron Sorkin, “Jimmy Kimmel Live!,” “Oliver Beene,” “Joan of Arcadia,” “'Til Death,” “Southland,” “Bones,” “Devious Maids” y “Longmire”.

Además de “The Kids Are All Right”, Hassell tuvo papeles en películas como “2012”, “The Family Tree”, la película biográfica de Steve Jobs en 2013 “Jobs”, “Family Weekend” con Kristin Chenoweth y Joey King, “House of Dust”, “Warrior Road” y “Bomb City”.

“Bomb City”, de 2017, ganó el premio del público ese año por el mejor largometraje de narrativa en el Festival Internacional de Cine de Dallas. Su crédito más reciente es por la película de 2017 “Oh Lucy!” como camarero.

Más allá de la actuación, Hassell era un ávido surfista y patinador. En una entrevista con Elle en 2013, Eddie dijo: “El skateboarding ha sido una gran parte de mi vida, también me ha llevado a participar en comerciales. Me gustaba la equitación y los rodeos en Texas y cuando me mudé a Los Ángeles, me metí en el patinaje. Hice mis propias acrobacias. Me gusta todo lo que tenga una tabla: el surf, el wakeboard”.