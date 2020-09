Doble dosis: 10 directores con dos grandiosas películas en un mismo año

Por si nos habíamos quedado ávidos de ver más, algunos directores tuvieron la dicha de estrenar dos películas en un mismo año. Quizá el caso más popular es el de Steven Spielberg, quien en 1993 presentó en cines dos insignias suyas como “Jurassic Park” y “La lista de Schindler” (Schindler’s List). Sin embargo, no es el único año en el que lo hizo ni tampoco es el único realizador en ganarse elogios por duplicado.

En la siguiente lista, recuperamos diez directores que lanzaron dos grandes largometrajes con pocos meses de diferencia. Para unificar criterio, se tomó en cuenta la fecha de estreno en Estados Unidos y/o en el festival en que debutó.

1. Victor Fleming

Año 1939

Buena parte de la popularidad de 1939 recae en “El mago de Oz” (The Wizard of Oz) y “Lo que el viento se llevó” (Gone with the Wind), ambas dirigidas por Victor Fleming. Más allá de las proezas artísticas destacadas una infinidad de veces, curiosamente el director asumió el mando de ambos filmes en circunstancias complejas.

En el musical de fantasía protagonizado por Judy Garland, el cargo de dirección pasó por varios nombres (y accidentes) asociados a la MGM: Richard Thorpe, Mervyn LeRoy y George Cukor. Mientras que en la épica de la Guerra Civil estadounidense, el mismo Cukor fue echado a tres semanas de iniciarse el rodaje, debido a conflictos artísticos con el productor David O. Selznick y el actor Clark Gable, lo que allanó el camino para Fleming. De todos modos, el director sufrió una crisis nerviosa y también tuvo reemplazo temporal.

2. Alfred Hitchcock

Años 1929, 1934, 1940, 1941, 1944, 1954, 1955 y 1956

Al maestro del suspenso le coincidieron dos estrenos en ocho ocasiones, aunque haremos énfasis en 1940 y 1954. En el primer caso se trata de sus primeras películas en Hollywood, imprescindibles para adentrarse en sus tácticas estilísticas y su dramatización del material narrativo: “Rebecca” y “Corresponsal extranjero” (Foreign Correspondent).

Más adelante, en 1954, Hitchcock presentó “La llamada fatal” (Dial M for Murder) y “La ventana indiscreta” (Rear Window), dos de las tres colaboraciones con Grace Kelly. Y le siguieron dos años consecutivos con otro par de películas cada uno: “Atrapa a un ladrón” (To Catch a Thief) y “Pero… ¿quién mató a Harry?” (The Trouble with Harry) en 1955 y la remake de “El hombre que sabía demasiado” (The Man Who Knew Too Much) y “El hombre equivocado” (The Wrong Man) en 1956.

3. Joseph L. Mankiewicz

Años 1946, 1947, 1949, 1950 y 1970

Otro cineasta de rachas prolíficas. Tras llevarse el Oscar por “Carta a tres esposas” (A Letter to Three Wives), el director estrenó en 1950 dos de sus películas emblemáticas: “El odio es ciego” (No Way Out), con el debut de Sidney Poitier, y “La malvada” (All About Eve), el drama estelarizado por Bette Davis que alcanzó récord de 14 nominaciones en los premios de la Academia.

4. Ingmar Bergman

Año destacado 1957

En sus seis décadas activo, el director sueco tiene la mayoría de los años con películas en duplicado. El caso de 1957 es irreprochable: se estrenaron “El séptimo sello” (The Seventh Seal) y “Cuando huye el día” (Wild Strawberries). Solamente el próximo director de la lista puede repetir semejante hazaña.

5. Francis Ford Coppola

Año 1974

“La conversación” (The Conversation) habrá quedado en el medio de las dos películas de “El padrino”, pero es igual de meritoria en la filmografía de Francis Ford Coppola. Como único guionista acreditado, el director ofreció en 1974 un retrato autodestructivo del espía que interpreta Gene Hackman, potenciado por la fotografía de Bill Butler y la precisión del sonidista y editor Walter Murch.

Luego, hacia finales de aquel año, Coppola estrenó “El padrino II” (The Godfather Part II), secuela que nada tiene que envidiarle a su antecesora, con la recordada analepsis del ascenso de Vito Corleone (en la piel de un joven Robert De Niro) y el devenir de Michael (Al Pacino) al frente de los negocios familiares.

En los premios Oscar de 1975, Coppola se llevó las estatuillas de mejor película -donde también competía “La conversación”-, dirección y guion adaptado por “El padrino II”, mientras que “La conversación” perdió en guion original contra “Chinatown”, escrita por Robert Towne y dirigida por Roman Polanski.

6. Brian De Palma

Año 1976

Después de “El fantasma del paraíso” (Phantom of the Paradise, 1974), De Palma se asoció con el guionista Paul Schrader para crear “Obsession”, un homenaje a la hitchcockiana “Vértigo” (1958). A los pocos meses, en las salas también se exhibió el clásico de terror “Carrie”, que consolidó la reputación del director.

7. Steven Spielberg

Años 1989, 1993, 1997, 2002, 2005 y 2011

El año 1993 es el punto de madurez en la filmografía de Spielberg, al estrenarse “Jurassic Park”, obra que influyó notablemente en la construcción del blockbuster del siglo XXI, y “La lista de Schindler” (Schindler’s List), que le concedió el Oscar postergado por décadas.

Pero esta dualidad de películas ya había sido explotada en 1989 con “Indiana Jones y la última cruzada” (Indiana Jones and the Last Crusade) y “Siempre” (Always). Y después se repitió con “El mundo perdido: Jurassic Park” (The Lost World: Jurassic Park) y “Amistad” en 1997, “Minority Report” y “Atrápame si puedes” (Catch Me If You Can) en 2002, “Guerra de los mundos” (War of the Worlds) y “Múnich” en 2005 y “Las aventuras de Tintín” (The Adventures of Tintin) y “Caballo de guerra” (War Horse) en 2011.

De ser honestos, deberíamos sumar 1982 con “E.T., el extraterrestre” (E.T. the Extra-Terrestrial) y “Poltergeist”, pese a que quieran convencernos de que a esta última la dirigió Tobe Hopper.

8. Steven Soderbergh

Años 1996, 2000, 2002, 2009, 2011, 2013 y 2019

Estrenar dos películas por año es habitual para el director de la trilogía “Ocean’s”. Lástima que no siempre mantenga la buena cosecha. En el 2000, la doble dosis de “Erin Brockovich” -primer Oscar para Julia Roberts- y “Traffic” derivó en una competencia entre el mismo Soderbergh en los rubros de mejor película y dirección de los galardones de la Academia hollywoodense.

9. Clint Eastwood

Años 1973, 1982, 1990, 1997, 2006, 2008, 2014 y 2018

¿Nuestro año favorito? El 2006, con “La conquista del honor” (Flags of Our Father) y “Cartas desde Iwo Jima” (Letters from Iwo Jima), un díptico de relatos extraídos de la Segunda Guerra Mundial con distintos enfoques pero proezas igual de potables. En manos de otro director, la pedantería habría vencido.

10. Denis Villeneuve

Año 2013

El director canadiense se despachó en 2013 con dos thrillers que fácilmente rankean entre lo mejor de la última década: “Prisoners” y “El hombre duplicado” (Enemy), en ambos con el acompañamiento del actor Jake Gyllenhaal.

Extra: otros tres directores que merecen destacarse

David Cronenberg - 1983. “Videodrome” y “La zona muerta” (The Dead Zone)

Woody Allen - 1987. “Días de radio” (Radio Days) y “Septiembre” (September)

Robert Zemeckis - 2000. “Náufrago” (Cast Away) y “Revelaciones” (What Lies Beneath)