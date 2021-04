Dj Karim vuelve a Mendoza con un set rumbero y bacano

Después de quince años de no parar de girar, de recorrer México y Argentina por tierra unas diez veces, de llenar su pasaporte de sellos y el check in sea parte de su rutina, el músico mendocino Dj Karim estuvo obligado a detenerse y buscar una vuelta de rosca a su trabajo y pasión, que la pista no pare de moverse.

Con base en Buenos Aires hace dos años, hoy aprovecha su estadía en el oeste y mientras visita a su madre y grandes amigos, aprovecha para gestionar en comunidad y propone una fecha especial en el corazón de Potrerillos.

Se trata de La Rumba Bacana es un evento que explora la mezcla entre sonidos clásicos del mundo y máquinas de ritmo e instrumentos. La fusión entre el mundo de la electrónica y la música tradicional.

La Rumba Bacana, que tiene como protagonista el eclecticismo del sonido que viaja por África, Caribe, los Balcanes, pasando por Brasil y la India, desde lo vintage hasta lo contemporáneo, de manera libre y arriesgada.

Esta propuesta creada por Dj Karim & Dj Rüstico, mendocinos reconocidos en la escena World Music Global, se unen en esta ocasión junto a Mansa y Color Kit para vivir una tarde a puro ritmo bailable en plena montaña.

Los sonidos del mundo en las bandejas

Para Dj Karim las fronteras nunca fueron impedimento. Un hombre del mundo que nació en Argelia, su madre mendocina, se crió en esta tierra, su juventud en Europa y luego hacer pie en México y Guatemala conforman su ADN musical, que desde un comienzo supo transmitir en una propuesta que se diferenció del resto.

“Hace tres años estoy en Buenos Aires, lo tomé como base, pero seguía girando. Y el año pasado me costó un montón porque desde los 20 años no estuve más de seis meses parado en una ciudad. Traté de canalizar ese encierro para reinventarme y ponerle un freno a tantos años de gira, y pensar que quería hacer”, cuenta Karim Beldjoudi Kohn sobre las circunstancias que pusieron en jaque su trabajo en la pista.

Pero alternar con las producciones, el management y generar salidas colectivas es la clave en un momento crucial para la industria y la humanidad.

“Si no fusionas no funcionas es mi lema. En la actualidad, el que contrata un dj en un bar es un acto de valentía. Sabemos que no somos algo esencial, pero las personas que nos apoyan y nos dan trabajo hay que agradecer. Prefiero mil veces tocar para alguien que está sentado comiendo y no en streaming por una cámara. La vuelta de tuerca va por ahí”.

-En la actualidad un Dj ¿no puede dejar de lado la fusión de ritmos?

-Trato de seguir en mi línea, hoy la brecha de lo comercial y lo no comercial no está marcada. No es como antes que vas a un bar y solo escuchas un tipo de música, puedes escuchar tecno, reggaeton, cachengue. Y eso me ayudó mucho porque siempre tuve la intención de que mi música fuera el ADN de los viajes. Enseñar en la pista los sonidos que iba recolectando del mundo, que fue mutando. Empezó con las Fiestas Gitanas y todo el sonido de Europa del este y hoy tiene la raíz electrónica, mezclada con sonidos de todo el mundo.

Hoy está de moda la unión de la música chillout con sonidos andinos. Y lo que hago es mezclarlo con un sonido afro, algo pop pero la base electrónica está, porque en la actualidad toda la música de un Dj set tiene que tener una parte electrónica.

-En ese sentido has sido un precursor hace quince años.

-Es parte de mi ADN. Nací en Argelia, viví en Europa y luego recorrí todo Latinoamérica. Al haberme interesado en esos sonidos y mezclarlo con la electrónica sucedió. Hace quince años que pensaban que los Dj eran de afuera y venían a tocar música electrónica. Es un aprendizaje y en Mendoza hay varios en la misma sintonía. Dj Rüstico es de ese palo y cultivó que no muera la World Music. Faauna también fue precursor en mezclar la cumbia con el reggae y el house. Nos aliamos y hubo un camino bastante largo, pero lo interesante es que la música que hacíamos hace diez años hoy es super actual. Las producciones nuevas utilizan los mismos sonidos que venimos haciendo hace una década.

Antes era impensado que un artista mainstream podía tocar con un charango, porque no era un sonido pop. Y hoy todo se fusiona y lo que pasa es que las fronteras culturales ya no están y la gente busca alternativas nuevas. Y en cierta manera a mí me tocó al haber investigado y viajado, que hoy esa música puede gustar. Antes era mucho más sectario.

El músico vuelve con su set fusión a encender la magia de la pista.

-Con un panorama de incertidumbre para el sector y los eventos masivos suspendidos, ¿hoy cuál es la salida para cientos de músicos Dj?

-Lo positivo de hoy es que volvió la independencia, antes era depender del sello. Hoy desde donde estés podes hacer música, venderla y está buenísimo. Es lo que produjo este momento, que todos empezáramos de cero de nuevo. La autogestión está a full, como La Delio Valdés que no paró de tocar y son 35 personas. El trabajo en equipo es fundamental. Hoy siendo Dj no funciona estar solo, tenés que armar todo en equipo. Hay que volver a esa ausencia, ponerse de acuerdo con los bares y apoyarse mutuamente.

La Ficha

LA RUMBA MACANA

Con: Dj Karim, Mansa, Color Kit y Rüstico.

Día y hora: hoy, a las 18.

Lugar: El Origen de i (Predio Potrerillos, Luján de Cuyo)

Entrada: $250. En www.entradaweb.com.ar