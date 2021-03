Disney Plus empieza marzo con todo: el estreno de “Raya y el último dragón” y el final de “WandaVision”

Son meses de disputa encarnizada entre las distintas plataformas: cada una aspira a ser el único servicio de streaming de cada familia, en una región como Latinoamérica, donde la inmensa mayoría de los usuarios no se plantean tener más de uno (ni el bolsillo lo permite, claro). Así, desde su desembarco en noviembre, Disney Plus no ha parado de expandir su catálogo. Y no solo en la cantidad de títulos.

La plataforma del ratoncito sabe muy bien que, si hay posibilidades de hacerse más grande, es conquistando justamente mercados muy lejanos. Lo demostró con la remake de “Mulán”, que estrenó el año pasado y que reunió a algunas actrices muy cotizadas de China. De hecho, su único paso por los cines se dio en ese país y en otros del sudeste asiático, donde fue recibida con algunas críticas pero con muy buena recaudación (teniendo en cuenta la pandemia, obvio).

En esa misma sintonía es que nos encontramos con “Raya y el último dragón ”, que desde ayer viernes está disponible en Disney Plus con un precio diferencial de $1.050 (tiene diferentes precios en cada país) y que ya llegó a algunos cines (en Mendoza, el Cervantes de San Martín y el Ducal de Rivadavia).

Esta película animada, cuyo doblaje en español latinoamericano tiene la voz de Danna Paola para la heroína, tiene puntos en común con la historia de “Mulán”: las dos son valientes guerreras que salen a luchar coaccionadas por asuntos familiares. En el primer caso, un padre anciano que ya no soportaría pelear en una guerra; en el segundo, uno que quedó literalmente petrificado.

Raya vive en el reino de lo que fue Kumandra, que se inspira en el Sudeste asiático, y que fue antaño destruido por unos seres siniestros, que petrificaron todo a su paso.

También como en “Mulán”, nos encontramos con la presencia de un dragón: Sisu, la única “dragona” sobreviviente de la época dorada, que será la compañera de aventuras de Raya.

Codirigida por Don Hall y el mexicano Carlos López Estrada, “Raya y el último dragón” es un filme más juvenil que para la primera infancia. El argumento, si bien no es confuso, se adapta mejor a esos espectadores. Algo parecido pasó antes con “Soul”, el filme junto a Pixar, cuyo tema la alejaba bastante de los más pequeños.

Marvel, ¿se viene una era de series?

Nada indica que, si las series fueran más rentables que los súper tanques de superhéroes, el universo de Marvel empiece a volcarse más en historias con este formato. Para ello ha hecho una primera prueba: “ WandaVision ”, la primera serie original de esos estudios para Disney Plus, que además acaba de lanzar su noveno y último capítulo.

La propuesta fue desde entrada muy arriesgada. Dirigida por Matt Shakman, a quien claramente le dieron carta blanca para hacer lo que quisiera, trata sobre cómo Wanda se crea una falsa realidad en Westview a partir de la pena que siente por la pérdida de Vision, que muere en “Avengers: Infinity War”.

Ahora bien, ese mundo alternativo de los primeros capítulos no se parece a nada de lo que haya hecho Marvel anteriormente. ¿Blanco y negro? ¿Comedia? ¿Sitcom de los ’50 y ’60? ¿Un diseño de producción vintage, estetizado al extremo? Pues sí: habría que haberle visto la cara a los fanáticos de los peliculones taquilleros viendo esta derivación inédita, y en algún punto desconcertante, de una historia de superhéroes.

Pero había que esperar hasta el último capítulo, que no spoilearemos, para saber cuál era el plan adrenalínico de la serie, que encuentra justamente en su envío final lo que los fanáticos quieren ver. Inclusive las escenas post-créditos, una cábala que aquí se repite y por partida doble. Un éxito, sin dudas.