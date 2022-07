Diez mujeres compositoras suenan esta noche en el Teatro Independencia

“En todo el mundo sólo el 20% de las obras musicales que se presentan en salas y teatros, aún en las más prestigiosas, pertenecen a mujeres compositoras”, destacan los organizadores del concierto que hoy tendrá lugar en el Teatro Independencia, dedicado a ellas. Remarca un problema serio: de qué forma las mujeres siguen siendo las más relegadas del canon de la música clásica.

“Este concierto, que tendrá carácter de música para intérpretes solistas como también de pequeñas formaciones camerísticas, visibiliza y enaltece la figura de la mujer en su rol como compositora, y nos invita a realizar un viaje a través del tiempo, desde aquellas obras escritas por mujeres europeas románticas hasta llegar a mendocinas contemporáneas cuyos trabajos deslumbran al mundo entero”, explican.

Algunas de ellas ostentan apellidos que el melómano detectará en seguida: Fanny Mendelssohn o Clara Wieck-Schumann, los casos paradigmáticos. Desde ellas, viajamos por el tiempo pasando por Eva Dell’Aqua y Cécile Chaminade, hasta llegar a Carmen Santiago, Isabelle Aboulker, Graciela Jiménez y Rocío Sanz, y -más cerca- a dos compositoras mendocinas como Adriana Figueroa y Lucía Caruso, una carismática pianista radicada en Nueva York, cuyas piezas originales se interpretan por grupos tan emblemáticos como la Orchestra of the Swan de Stratford-upon-Avon, un sitio de peregrinación para los amantes de Shakespeare.

Para interpretarlas, hoy tenemos a Leonardo Pittella (piano), a Graciela Armendáriz (soprano), Anna Kebadze (violín), Elena Dabul (piano) y Mauricio Lozano (violoncello).

“Con estas diez compositoras, la idea fue mostrar distintas facetas, de distintos lugares del mundo y de distintas épocas”, nos cuenta Pittella, un virtuoso del piano que últimamente, junto al infatigable productor Alejandro Pizarro, se propuso expandir la oferta de música clásica organizando distintos ciclos y conciertos. La última sorpresa fueron las tres noches (agotadas) de rock sinfónico con la orquesta de la UNCuyo, el fin de semana pasado.

“Hay inicialmente dos compositoras que son, Fanny Mendelssohn y Clara Wieck, que fueron muy prolíferas y tuvieron composiciones de mucha calidad. En particular, Fanny no pudo sobresalir como compositora como sí lo hizo su hermano, Félix. Pero los dos fueron impresionantes. Ella logró destacarse porque se casó con un hombre que la dejó componer, pero sus obras no quedaron tan a la luz como las de su hermano”, nos explica.

Y evalúa también el otro caso: “Clara en cambio sí tuvo más incidencia. Fue la pianista más reconocida de su época y se caracterizó por difundir la obra de su esposo, Robert Schumann. Sí él hoy es tan conocido es también gracias a la difusión que le dio su esposa tocando sus obras en público (porque él tenía problemas en la mano así que no podía tocar sus propias obras)”.

“Va a ser un programa muy variado, interesante. no solo desde lo conceptual, sino también también desde lo musical, lo artístico”, cierra Pittella.

La ficha

Mujeres compositoras

Fecha y hora: Hoy, a las 20.30.

Lugar: Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Entradas:$800 (general) en entradaweb.com.ar