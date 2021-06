Diego Torres pinta de esperanza un nuevo disco: “Atlántico a pie”

Diego Torres traspasa barreras geográficas e idiomáticas en su más reciente disco, “ Atlántico a pie ”, donde se anima a juntar canciones nuevas y reversionar otras muy conocidas de su trayectoria.

Desde Miami, en una entrevista por Zoom con diario Clarín , lo dijo: “Siempre me genera mucha ilusión sacar un disco nuevo. Por más de que pasen los años yo estoy con las mismas ganas y contento de estar lanzándolo, mucho tiempo después del anterior”, explicó sobre el material, lanzado el 28 de mayo.

En efecto, “Atlántico a pie” es su noveno álbum de estudio y reúne un popurrí interesante de 13 canciones. Varias novedades, por supuesto, pero también algunos hits que fueron viendo la luz desde 2018 y esperaban un momento para editarse juntos. Para ello, las presentó en versiones acústicas más íntimas. Todo bajo la producción paciente de Miguel “Yadam” González.

Y así como los nuevos tiempos le piden un lanzamiento en plataformas digitales, que ya lo tuvo, tampoco quiso descuidar a esos seguidores que aman el disco físico, al que se sumarán episodios especiales (para abrir la experiencia multimedia) y hasta una edición en vinilo, para los más puristas. “¡Se hizo desear! Lo que pasa es que el ‘Atlántico a Pie’ no veía costa; en muchos momentos pensaba y me preguntaba: ‘¿Para qué lado es?’ Y en esa búsqueda, en ese trabajo, aparecieron las canciones”, relató sobre esa espera.

Torres avizoró la costa en los últimos meses pandémicos y, como en una paradoja de los nuevos tiempos con restricciones turísticas y cuarentenas intermitentes, propuso variedad de paisajes musicales y geográficos en un mismo envío.

En “Rinconcito”, por ejemplo, intentó inicialmente hacer un charleston, pero durante el proceso de producción surgió la idea de incluir un acordéon, por lo que terminó trabajando con un instrumentista ruso y un francés, Florent Pagny, que lo acompañó en el canto.

Otros temas, como “Amanece”, un clásico del cantante, surgieron en otro contexto pero ahora se llenan de nuevo brillo. “Yo creo que las canciones empiezan por enamorar a uno para poder transmitírselas a la gente. Porque es elemental que te identifiques y te las creas. Después, no sabés qué va a pasar con cada canción porque es algo mágico”, confesó sobre esa chispa misteriosa que hace que algunas de sus composiciones se conviertan en hits y otras no.

Pero un proceso mucho más íntimo es el que vivió cuando cumplió 50 años, el pasado 9 de marzo. Un año después del principio de la pandemia, la experiencia lo llenó de emociones fuertes, y la transición de década fue lo que menos lo afectó.

“En realidad no fueron los años, lo que me movió es esta pandemia”, dijo. “Este mundo que se detuvo, esta libertad con la cual uno vivía y no te dabas cuenta; sobre todo los que viajamos. Y de repente se cortó. Son muchos años teniendo una dinámica de vida. (...) Todo eso nos ha hecho valorar, por lo menos a mí. Esa libertad, un escenario, el contacto con la gente... Y me permitió estar en el estudio y terminar el disco, que ha sido como una catarsis y un refugio donde decir cosas”, explicó Torres, quien vive en Miami desde hace años.

“Hasta ahora no tenemos la seguridad de haya más inmunidad porque más gente vacune”, apuntó. “Eso es lo que se dice y lo que se pretende. Son todas vacunas hechas en tiempos más acelerados que una vacuna normal. Igualmente imagino que toda esta situación va a favorecer y que de a poco se va a ir aplanando la curva”, manifestó sobre la situación en su ciudad, al tiempo que contó que con su familia ya se pudo vacunar.

Y un punto muy especial: ¿Cómo se imagina la vuelta a un concierto presencial? “Creo que con mucha emoción. A veces lo pienso, y digo que va a ser un nudo en la garganta estar ahí y decir: ‘Bueno, finalmente volvimos ¿no?’. Creo que va a ser algo muy especial con la gente que te sigue y que te quiere. Creo que tanto el público como los artistas tenemos ganas de reencontrarnos y deseo que eso sea pronto y de una manera plena”, aseguró.

Entre la emoción de este lanzamiento y su buena energía, que llevó a que para muchos sea un símbolo de la canción optimista, Torres celebra este reencuentro con los fans.