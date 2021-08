Diego Alonso, el “Pollo” en Okupas, admitió nunca haber visto la serie

Luego del éxito que alcanzó Okupas al llegar a Netflix, los protagonistas de esta serie han renacido y dan a conocer sus proyectos más interesantes.

En el marco de su programa “Ser esencial”, Diego Alonso habló con La Nación sobre cuestiones relacionadas a su vida actoral, sus proyectos y su relación con la serie que lo hizo pasar a la historia.

Aunque una de sus declaraciones llamó demasiado la atención. “No vi la serie todavía”, admitió en la nota. A 20 años de su estreno, el actor no se inmutó al decir que aún no ha podido terminarla.

“Tengo otra cultura y miro la vida para adelante y no para atrás. Vi algún capítulo alguna vez en 2000, pero nunca la completé. Hace unos años la repusieron en Canal 9 y tampoco la vi. Y, ahora, otra vez me pasó lo mismo”, se sinceró.

Diego Alonso, "El Pollo" de "Okupas" tiene nuevo programa (Captura de pantalla).

“Mis hijos la han visto pero yo no porque estoy laburando, pensando en otras cosas. Calculo que alguna vez la voy a ver. Sigo guardando los libros de aquella época, pero llego cansado a casa y tengo que lavar ropa, cocinar, darle de comer a mis hijos.”

Con una mirada humilde y despreocupada por la superficialidad que ocurre al su alrededor, el actor habla sobre su proyecto “Ser esencial”, nacido durante la pandemia.

Se trata de una serie documental que se transmitirá los domingos por TV Pública, en donde Alonso recorre diferentes barrios de emergencia.

“Algunos creen que veo realidades duras en los barrios en los que grabamos y para mí una realidad dura es ver a la gente preocupada por si los hijos de Messi se van a mudar a Francia”, declaró.

“Me parece terrible, pero entiendo que no todos somos iguales ni hemos sido formados de la misma manera, ni bajo las mismas condiciones así que una realidad dura para otro, es otra cosa. El año pasado no había laburo en plena pandemia, estaba prohibido hacer todo e hicimos caso. Los actores fueron los primeros en bajar las persianas. Tenía para hacer un par de ficciones, pero se terminaron cayendo... Estaba con el año medianamente organizando y hasta tenía planes de irme a España a instalarme un tiempo.”

Además, respecto al programa, el actor declaró que “nunca la careteo en la vida.”

“Si está todo bien, genial y si no me doy vuelta y encaro otro lado. Es la forma que tengo de vivir. La gente ve eso y se me acerca, me habla y charlamos. Me interesa mostrar el trabajo que hace el Padre Pepe y los sacerdotes que laburan con él. A Pepe lo conocí en 2001 y por un tiempo no nos vimos más. Ahora lo volví a cruzar y supe la obra que estaba haciendo en medio de la pandemia.”