Diamantes del Päraway regresa con sus boleros a la Nave Universitaria: “Tenemos el sueño de hacer un show con la Sinfónica”

Entre clase y clase de música, y con ese carisma que la caracteriza, Mariana Päraway conversa con nosotros para adelantar un poco lo que será la primera presentación con público de la banda de boleros.

La cantante, una de las creadoras de Diamantes del Päraway, cuenta emocionada lo que prepara la agrupación para el próximo jueves a las 20 en la Sala Chalo Tuliánen de la Nave UNCuyo.

“Estamos preparando sobre todo una puesta mas escénica, con luces, trabajando con profesionales que nos están ayudando a generar un show más allá de nosotres cantando. Justo también tenemos un integrante nuevo en la trompeta, Pablo Cáceres, así que lo vamos a estrenar a él -cuenta entre risas- Estamos felices de hacer estas canciones, no solo los boleros clásicos sino estas reversiones que todo el mundo conoce y versionamos en clave bolero.”

Ella en voz y guitarra, Matías Poulsen en contrabajo; Pablo Cáceres en trompeta; Ailín Bracamonte en percusión; Juan Diamante en requinto y voz y Rosario González Sáenz en violín, componen esta banda de boleros que, además de traer a los escenarios los clásicos del género, se caracterizan por reversionar clásicos de la música en este estilo.

“En general alguien propone una canción, que sea divertida, que tenga algo distinto y la transformamos. Se propone y la analizamos, nos fijamos mucho en las canciones tanto en las canciones que no son boleros como en aquellas que sí. No hacemos todos los boleros porque hay canciones que son anacrónicas con lo que dicen, que no nos interesan comunicar ese tipo de mensajes. Pero con las otras, hacemos pruebas, las practicamos y decidimos.”

Con versiones de temas como “Perfidia” de Trío Los Panchos, “Padre Nuestro” de Los Fabulosos Cadillacs y “El mareo” de Bajofondo, Diamantes une generaciones a través de la música y el bolero.

Indagando un poco más en lo que es su repertorio, Mariana adelanta que hay planes de ampliarlo e incluso, explorar nuevos terrenos. “Aún no hemos comenzado a reversionar nuevos temas por lo que estamos en el proceso de adaptarnos al cambio de integrantes, pero si estamos trabajando en canciones nuevas y sumamos idiomas, no solo castellano. Todavía no componemos porque nos falta el tiempo, es algo que queremos, pero cada uno tiene sus proyectos.”

La música, fuente de unión

Las armonías de voces, la instrumentación e incluso el vestuario, invitan al público a dar un paseo por estas épocas, para traer a la actualidad un repertorio que se creía olvidado. Desde arriba del escenario, la banda puede observar el mar de emociones que su música genera en más de una generación.

“Tenemos la generación de adultos mayores que escucharon esa música en su generación, tenemos a sus hijos que escuchaban eso en casa, tenemos a los de mi edad que les llegó por Luis Miguel”, cuenta.

Y amplia que la producción audiovisual de la serie de Netflix, puede ser un factor determinante en la repercusión que su música ha alcanzado. “Ese ha sido un punto clave para que los boleros hayan tomado terreno porque la gente que no lo conocía de antes, ve la serie y se engancha.”

Y si bien cada uno de sus integrantes tiene su proyecto por separado, traer a la actualidad los boleros en la escena local mendocina genera cierto entusiasmo no sólo en las generaciones que los vivieron, sino en las más jóvenes, quienes encuentran una nueva propuesta para disfrutar la música.

“Esta bueno porque los boleros son riquísimos en armonía, nosotros tomamos esto de las tres voces de ‘El Trío Los Panchos’, esa armonía y esa riqueza que hoy a las canciones les falta. Esta bueno que renazca para darle variedad a la gente y que tenga algo diferente que escuchar.”

En cuanto a lo que respecta a las letras y en una época donde las nuevas generaciones se cuestionan lo que los clásicos plantean en sus frases, Mariana explica que ellos deciden combinar su ideología con la música que eligen poner en el repertorio.

“Yo no hablaría de la cultura de la cancelación porque no la comparto, pero a veces no queremos cantar algo con lo que no estamos de acuerdo. Si pasa eso con una canción, elegimos no cantarla, pero puede que haya otras canciones de ese autor que si nos guste. Se trata de ver qué nos pinta y nos damos esas licencias de modificar algunas cosas.”

Diamantes del Päraway: un lugar de refugio

Diamantes del Päraway nació de un proyecto entre Juan Diamante y Mariana. Ambos se unieron para recrear los clásicos boleros en 2018, aunque ella explica que el ejercicio real de la agrupación se remonta a 2019.

Con mucho trabajo por detrás, y un año fantasma que impidió seguir apostando a sus proyectos, este sexteto ha generado una propuesta que cada vez se posiciona más en la escena musical de Mendoza y el país.

“Yo creo que es una banda que va avanzando y aprendiendo un montón, es un género complejo en su producción técnica, seguimos aprendiendo, seguimos revisando y viendo, no nos quedamos con las versiones del primer día. Vamos bien y siempre con ganas de ir más allá. Tenemos ganas de que vuelvan los festivales porque creemos que nuestra banda tiene mucho que ver con ese contexto y público”, explica.

Con más de dos años de trayectoria, este sexteto continúa sembrando seguidores a lo largo y ancho de la provincia. Juampi Avila | gacetilla

En cuanto a un 2020 que les frenó mucho el avance de su tarea, profundiza en la imposibilidad de proyectar, aunque las ganas siempre están presentes. “Queremos grabar algunos boleros para subir a Spotify, tenemos ganas de hacer algunos videos, extender el repertorio, tenemos ganas de tocar en otros lados, tenemos el sueño de hacer un show con la Sinfónica o la Filarmónica, proyectos un montón y hay que poder organizarnos para cumplirlos.”

-Con tantos proyectos, además de sus tareas de forma individual, ¿cómo hacen para mantenerse frescos en cada espacio?

- Es difícil porque mientras tanto hay que vivir, yo tengo 30 alumnes que son muchas horas semanales, estoy trabajando en producción musical. La frescura es porque nos vemos una vez por semana y nos divertimos mucho, por lo menos yo aprendo muchísimo a nivel musical. Eso me da frescura, no me cansa hacer las mismas canciones. Me divierto y es música que me gusta mucho tocar, dentro de 10 años me volves a preguntar y vemos (ríe).

-Podríamos decir que Diamantes es tu espacio de desconexión…

-No tengo lugares de desconexión, soy bastante workaholic, pero podemos decir que Diamantes es mi lugar. Sobre todo, porque en los demás proyectos todo recae en mí, en Mariana Päraway soy solista, en Blancanieves del Päraway soy yo sacando fotos, haciendo videos, todo sola, en las clases yo soy la profe. En esto, como es repartido y es una banda horizontal, no recae el peso sobre nadie y es todo bastante igualitario.

La ficha:

Diamantes del Päwaray

Lugar: Nace UNCuyo

Día: Jueves, 24 de junio a las 20hs.

Entradas: www.entradaweb.com o en boletería de la Nave de martes a domingo de 17 a 22 hs.