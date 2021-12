Destino San Javier presentará su disco “Amanece” en el Auditorio Bustelo

Lo que se hereda no se quita, profesa el dicho que le cabe de lleno a Destino San Javier, este trío compuesto por Paolo Ragone, Franco Favini y Bruno Ragone, que levantó el estandarte del Trío San Javier y llevó su legado a nuevos horizontes. Esta vez, llegan a Mendoza para presentar su nuevo disco, “Amanece”, el 7 de diciembre, a las 22, en el Auditorio Ángel Bustelo. Las entradas están disponibles en www.tuentrada.com

Este disco, forjado durante los oscuros meses de pandemia, redobla la apuesta profética del grupo hacia un futuro más luminoso, con letras que abordan mensajes de alegría y esperanza, y con el estilo propio de la banda que fusiona el pop melódico y moderno.

Una de las características de este disco, entre muchas, es que el nombre “Amanece” surgió de una invitación hecha por ellos a sus fans en redes sociales, para que propusieran nombres. Así, miles de seguidores se sumaron con títulos, de los cuales finalmente salió la palabra que bautiza esta placa, superando a “Despertar” y “Renacer”, las otras dos finalistas. “Amanece” sintetiza un canto a la vida compuesto por algunas de las canciones tradicionales del “Trío San Javier”, junto a composiciones propias e inéditas, además de tres colaboraciones maravillosas: Los Tekis, Axel y Angela Leiva.

Además, el tema “Lo mejor de tu vida” tiene un video que es un verdadero lujo, con las actuaciones de Osvaldo Laport y Soledad Silveyra. De esto y de cómo será el show en Mendoza hablamos con Bruno Ragone, en esta nota.

¿Cómo se les ocurrió que los fans participaran del nombre?

Fue una muy linda idea basada en todo lo que duró la pandemia creo que las redes sociales fueron algo que nos salvó la vida y el contacto con la gente que nosotros teníamos era muy fluido en nuestros shows Entonces al cortarse los shows nos quedaron solo las redes sociales y ese contacto fue creciendo tanto que creemos fundamental que ellos participen En el nombre del disco al principio fueron tirando distintos tipos de nombres Nosotros le dimos solamente la premisa de que fuera una sola palabra Qué es lo que nos gusta nosotros Cuándo sale un disco Que tuviera que ver con el comenzar Y bueno salieron palabras como Revolución Renacer ecosistema Llaman Ese fue la que más nos gustó y a la gente también porque fue decidiendo a raíz de esto quedó amanece que fue un hallazgo porque era lo que nosotros queríamos decir

Es una palabra simple y cotidiana

Exacto, amanece todos los días. Ya que no pudiste hacer el día anterior tener una revancha o remendar un error y empezar de nuevo y con eso ya tenés una oportunidad y nosotros tenemos un Amanecer de 2 años dónde no pudimos encontrarnos con la gente por haber estado en pandemia con nuestra actividad totalmente suspendida. Entonces amaneció con un montón de cosas para contarle a la gente, porque estábamos muy ávidos y con muchas ganas.

Arte de tapa del último disco de la banda, "Amanece"

¿Cómo está conformado el disco?

Tiene once temas, pero grabamos treinta canciones. Eso se lo debemos a la pandemia porque tuvimos el tiempo de hacerlo. En otras oportunidades y otros discos no nos quedaba ni un día y estábamos a las apuradas. Ahora, al no tener giras, tuvimos tiempo de grabar y elegir once. El resto de las canciones las vamos a usar en próximos discos, pero creímos que este momento era para estas once. De hecho, las letras denotan un nuevo empezar. “No te rindas” es uno de los cortes que habla de no bajar los brazos. “Canta conmigo”, también habla de entender lo que pasó y empezar a ver el futuro de otra manera. Un disco siempre es el fiel reflejo de lo que uno está pasando y este no es la excepción.

Ustedes siempre siempre tienen este mensaje y supongo que para los fans también ha sido un refugio poder mantenerse en contacto por redes

Lo primero que hicimos fue llamar a algunos amigos como Nacho y Daniel, Facundo Toro, Nahuel Penisi, Indio Rojas, y se fue sumando gente. Después vino El Chaqueño, Galleguillo, Patricia Sosa, Marcela Morelo y la canción llegó al mismo León Gieco y quiso participar. Y eso fue lo primero que hicimos, allá por el mes de abril de 2020. Después hicimos un Movistar Arena.

¿Cómo fue ese momento en un show -el primero del ciclo- sin público presente?

En ese momento, al terminar la canción uno espera la respuesta del público que te alimenta para seguir, y no estaba. Ojalá nunca más tengamos que hacer eso. Igualmente hubo muchas ganas de crear y de encontrarse con la gente. Cuando hicimos el Movistar Arena, fue el 5 de septiembre (2020) y llevábamos seis meses sin cantar. Fue duro. Pero creemos que de las caídas se aprende, y si bien no fue una caída por error nuestro, hemos aprendido mucho, lo hemos volcado en el disco, y nos ha cambiado como personas en la forma de ver y de encarar la vida.

Nuevo disco

El video del corte “Lo mejor de tu vida”, con Osvaldo Laport y Soledad Silveyra, emociona. ¿Es la primera vez que tienen actores de primera línea interpretando un video?

Con muy pocos gestos esos dicen tanto nosotros desde atrás decenas no podíamos creer como llegaban a decir tanto y a la emoción tan rápido. Nosotros queríamos hacerlo hace mucho tiempo y esta canción fue clave para que ellos estén porque es un clásico y ellos son la pareja más clásica de las novelas, como que todo coincidía. Pero venimos tras ellos desde hace mucho tiempo porque considerábamos que volver a juntarlos era un privilegio que nos queríamos dar, era un honor para nosotros y porque mucha gente quiere volver a verlos. “Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo”, tu primer amor, el primer beso quedaron plasmados, porque al ser ellos emblemáticos y también la canción, es el moño justo.

¿Cómo siguen los shows?

Estuvimos en las ciudades más emblemáticas del país, hicimos Rosario, Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, el Teatro Ópera. Realmente cuando se abrió todo, salimos a la cancha con este nuevo disco. Y ahora llegamos a Mendoza para actuar en el Bustelo, nada más y nada menos, donde tenemos una anécdota: en el 2019 se hicieron ahí los Premios Gardel, en el que nosotros ganamos y no pudimos subir a recibirlo porque estábamos haciendo notas. Y como nos quedamos con ese gustito medio amargo, ahora lo vamos a recrear y vamos a recibir el premio arriba del escenario.