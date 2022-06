Desde este domingo vuelve el torneo de la Liga Mendocina de Improvisación al Le Parc

Rápido, pensá una palabra. ¿Ya la tenés? Bueno, ahora imaginate a un grupo de personas improvisando una escena a partir de tu palabra y de otras más elegidas por el público. Ahora imaginá más: equipos, jueces, árbitros y un reloj que marca el tiempo en el que estos jugadores tienen que desarrollar la escena.

Cuánta adrenalina, ¿no? Bueno, eso es lo que se viene con la vuelta de la Liga Mendocina de la Improvisación a la sala circular del Espacio Cultura Julio Le Parc. Sebastián Luna es jugador y uno de sus fundadores. La alegría por esta vuelta es indisimulable y a eso hay que sumarle un detalle no menor, están celebrando los diez años de este espacio de juego, encuentro y diversión.

Foca Luna, uno de los fundadores de la Liga Mendocina de Improvisación

“Estamos muy ilusionados. Después de la pandemia solo festejamos los 10 años en el Teatro Independencia y ahora volvemos con el torneo como lo conocemos, en el horario habitual de las 8 y en la sala circular. No hay otra sala para hacer este formato de improvisación. Es nuestra casa. Está pensado para esto” cuenta Luna con cierta emoción que se nota en la voz.

Para Sebastián, o Foca como lo conocen todos, la liga significa un montón en su vida. “Es una locura para mí. Soy el único que queda como activo en la liga, como jugador, y estar desde el principio es una emoción muy grande. A mí la liga me ha dado todo, me cambió mi profesión, a dedicarme profesionalmente a esto. Yo le debo muchísimo a la improvisación en general y a la liga en particular, que fue esa primera idea y nunca pensamos que iba a ser tan grande como lo que es hoy”.

Para los que a esta altura no saben lo que es la liga, Foca lo explica casi en términos futbolísticos. Es un torneo en el que hay equipos de cuatro jugadores y además hay árbitros y jueces que pueden llegar a sancionar al equipo ante una falta. En paralelo a la Liga está el Ascenso, que “como en la B del fútbol” hay jugadores que aspiran a subir de categoría.

En esta vuelta van a haber dos torneos. Uno corto, con la final en julio, y uno más largo que empieza en agosto y termina a fin de año. “Volvemos con sponsors y con todo el circo que nosotros siempre hacemos”, reconoce Foca orgulloso.

Vuelve la Liga Mendocina de Improvisación al Espacio Le Parc

En estos diez años de la Liga, han cambiado muchas cosas. Con el tiempo se ha convertido en un show de mucha calidad. Al principio era todo bastante autodidacta, pero con el tiempo han convertido este espacio de improvisación en algo más profesionalizado. Foca cuenta que “han venido maestros de todo el mundo a dar improvisación y hemos generado festivales internacionales de improvisación. Mendoza se ha posicionado muchísimo a nivel nacional y latinoamericano”.

“Es un show para toda la familia” remarca Foca. Parece que en una época no lo era y ahora lo pone contento ver a abuelos reírse con sus nietos. “Hemos logrado algo muy sano y muy puro” reflexiona con cierta admiración por el trabajo logrado por todos los integrantes de la Liga.

¿Cualquiera puede ser parte de la Liga? Sí. Con trabajo, compromiso y paciencia se puede llegar a este torneo que cada vez convoca a más público. Foca es Licenciado en Turismo y cuenta que cuando empezó esto de la Liga había médicos, abogados y algún que otro estudiante de teatro. Hoy se ha vuelto un espacio mucho más profesional que se ganó el respeto de la “comunidad teatrera”. Son muchos los actores y actrices profesionales que llegan a la improvisación buscando perfeccionar su trabajo.

Pero también hay mucha gente que se acerca a la improvisación por curiosidad o como una herramienta para desestresarse, desinhibirse o comunicarse mejor. Y acá entra a jugar el semillero. Foca y Lila Medina, desde hace años, dan clases de impro a muchísima gente que tal vez no tiene el sueño de llegar a jugar en la Liga, pero que sí busca un espacio de catarsis y diversión para escapar de las preocupaciones cotidianas. Si te enteresa ingresar en este mundo, podés comunicarte con ellos a través del instagram del Ascenso a la Liga

Con la alegría de los diez años de la Liga, esta vuelta al Le Parc no es una vuelta más. En esta especie de circo romano, como lo define Foca, los jugadores vienen con hambre de gloria, de crear, de entretener. Siempre con la adrenalina como bandera. Nunca un show es igual al otro y eso hace de este espacio algo tan atractivo.

Ficha

Liga mendocina de improvisación

Torneo 2022

Domingos a las 20 hs

Espacio Cultural Julio Le Parc

Entradas $600

Entradaweb